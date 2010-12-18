باورهای غلط در مورد مشروبات الکلی باید رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ علی بسطامی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سخنانی با اشاره به روند تهیه و توزیع مشروبات الکلی دست ساز در خرم آباد اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی کلانتری 16 شهرستان خرم آباد در پی کسب خبری مبنی بر اینکه یک نفر در امر تهیه و توزیع مشروبات الکلی دست ساز فعالیت دارد با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از منزل متهم که از ارازل و اوباش در این زمینه می باشد مقدار 60 لیتر مشروبات الکلی دست ساز کشف و ضبط و وی را را دستگیر کردند.

فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد با اشاره به باورهای غلط اجتماعی در این زمینه، عنوان کرد: متاسفانه در مورد استعمال مشروبات الکلی باورهای اشتباهی بین مردم به ویژه جوانان وجود دارد که باید فرهنگ سازی لازم در این زمینه صورت گیرد.

سرهنگ بسطامی با اشاره به برخی باورها در زمینه اعتیاد آور نبودن مصرف مشروبات الکلی و نشاط و زیبایی در پی استعمال آن، یادآور شد: این در حالی است که اثرات سوء و مخرب این سم مهلک و خطرناک ثابت شده است.

وی افزود: تحقیقات علمی و بررسیهای اجتماعی مبنی بر اثرات فردی و اجتماعی مخرب مشروبات الکلی خلاف باورهای عمومی در این زمینه را ثابت می کند.

فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد قرار گرفتن در این گروهها را به عنوان سرمنشا بسیاری از جرایم و آسیب های اجتماعی دانست و خاطر نشان کرد: خانواده ها باید نظارت کافی را در این زمینه نسبت به فرزندان خود داشته باشند چرا که استعمال مشروبات الکلی می تواند اثرات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.