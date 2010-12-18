هزار مبلغ به مناطق مختلف همدان اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام احد آزادیخواه افزود: اعزام مبلغ به مناطق استان همدان در ایام محرم امسال نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه مبلغان با حضور در مناطق مختلف استان همدان برنامه های گوناگونی را در مساجد و اماکن مذهبی اجرا کردند، گفت: دو هزار جلد کتاب با عنوان "تغذیه فکری برای مداحان" به چاپ رسید که در اختیار مداحان قرار گرفته است.

حجت الاسلام آزادیخواه اظهار داشت: در این کتاب از بین اشعار و مقاتل مختلف در زمینه عاشورا و محرم، اشعار ناب جمع آوری شده است.

وی با بیان اینکه تبلیغات اسلامی 50 میلیون ریال اعتبار برای برگزاری مناسب برنامه های ایام محرم به هیئتهای مذهبی پرداخت کرد، یادآور شد: اهداف و برنامه های سازمانی تبلیغات اسلامی با همکاری هیئت مذهبی به جامعه هدف منتقل می شود.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی همدان از اجرای طرح ساماندهی بانوان مبلغه استان همدان در قالب دوره آموزشی خبر داد و گفت: این دوره آموزشی در قالب دوره احکام، قرآن و نماز اجرا شد.

وی با اشاره به شرکت 350 نفر از بانوان مبلغه در این دوره آموزشی گفت: برگزیدگان این دوره پس از آزمون احکام، اطلاعات عمومی و سپس جمع بندی نمرات به دوره های تخصصی فن خطابه راه می‌یابند.