بیش از 37 هزار نفر در تاسوعا و عاشورا خون اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار گردآوری شده از 31 استان کشور در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی 37 هزار و 556 نفر از مردم فداکار و متدین کشورمان با مراجعه به پایگاههای خونگیری، خون اهدا کردند. این آمار نشان می دهد که اهدای خون در تاسوعا و عاشورای امسال در مجموع 6 درصد نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.

در این میان رتبه نخست با 4691 نفر اهداکننده به استان تهران تعلق دارد. پس از استان تهران به ترتیب استان آذربایجان غربی با 2472 نفر رتبه دوم، استان خوزستان با 2416 نفر رتبه سوم، استان گیلان با 2224 نفر رتبه چهارم و استان خراسان رضوی با 2194 نفر رتبه پنجم را به خود اختصاص دادند. استان های کرمان و اصفهان با اهدای خون 2088 در مرتبه ششم قرار گرفتند.

بنابراین گزارش، در این ایام سایر استانهای کشور نیز با افزایش چشمگیری در اهدای خون مواجه بوده اند که از این جمله می توان از استان های فارس با 1957 نفر، آذربایجان شرقی با 1668 نفر، البرز با 1524 نفر، اردبیل با 1456 نفر، زنجان با 1445 نفر و سیستان و بلوچستان با 1315 نفر اهدا کننده نام برد.

سازمان انتقال خون ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از همه کسانی که برای شرکت در این عمل خیر و یا ادای نذر به پایگاههای انتقال خون در سراسر کشور مراجعه کرده اند از مردم مومن و ایثارگر درخواست کرد که اهدای خون را به این ایام محدود نکنند و از آنجا که نیاز به خون همیشگی است و بیماران و نیازمندان به خون و فرآورده های خونی در تمامی ایام سال چشم به راه اهداکنندگان هستند، در روزها و ماههای آتی نیز اقدام به اهدای خون کنند.