میزان مصرف گاز طبیعی مشترکان کردستانی دو میلیون متر مکعب افزایش یافت

قدرت الله فعله گری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران رسانه های جمعی استان با اشاره به بارش نخستین برف پاییزی و کاهش محسوس دمای هوا در این استان گفت: در پی این بارش میزان مصرف گاز طبیعی در استان کردستان دو میلیون مترمکعب به نسبت روزهای ابتدایی آبان ماه افزایش یافت.

وی میزان مصرف گاز طبیعی مشترکان این استان را در حال حاضر هفت میلیون متر مکعب اعلام کرد و افزود: مشترکان استان در آبان ماه روزانه پنج میلیون متر مکعب گاز مصرف می کردند که این رقم در حال حاضر به هفت میلیون متر مکعب افزایش یافته است.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان کردستان بیان داشت: از مجموع کل مصرف گاز طبیعی در استان کردستان 85.5 درصد مربوط به مصرف بخش خانگی و تجاری است.

وی میزان مصرف گاز مشترکان شهر سنندج مرکز استان کردستان به عنوان یکی از شهرهای پرمصرف را در حال حاضر نزدیک دو میلیون و یکصد هزار مترمکعب ذکر کرد.

فعله گری در ادامه وضعیت فشار گاز طبیعی در استان به رغم کاهش دمای هوا را خوب ارزیابی کرد و گفت: علیرغم افزایش مصرف و سرمای هوا شاهد هیچ گونه افت فشاری در سطح استان نبوده ایم و گاز طبیعی با فشار مناسبی تحویل مشترکان داده می شود.

وی با تاکید بر اینکه برای تامین گاز طبیعی مشترکان استان کردستان هیچ مشکلی نداریم، صرفه جویی در مصرف را از مشترکان خواستار شد و خاطرنشان کرد: به ازای هر یک درجه کاهش دمای منازل، 13 میلیون مترمکعب به اندازه مصرف دو استان در مصرف گاز طبیعی در سطح کشور صرفه جویی می شود.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان کردسستان در پایان به تعداد مشترکان گاز طبیعی در استان کردستان نیز اشاره کرد و یادآور شد: اکنون 243 هزار و 226 مشترک در 20 شهر و 302 روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار می باشند.

استان کردستان بیش از یک میلیون و 450 هزار نفر جمعیت دارد که از این میزان بیش از 99.5 درصد از جمعیت شهری و بیش از 40 درصد از جمعیت روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.