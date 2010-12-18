شهاب گردان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی تیمش مقابل مس کرمان افزود: بازی سختی در پیش داریم و تیم مس کرمان چند هفته است که در بازیهای خود نتایج مناسبی کسب میکند و برای اینکه در صدر جدول بمانیم به سه امتیاز این بازی احتیاج داریم بنابراین تلاش میکنیم آن را به دست آوریم.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به ترکیب تیم ملی همه تلاش خود را به کار میگیرم، تصریح کرد:همه تلاش خود را به کار میگیریم که با درخشش در بازیهای آینده، در بین نفرات انتخابی سرمربی تیم ملی قرار گیرم و امیدوارم به گونهای ظاهر شوم که دروازهبان اول تیم ملی باشم.
وی ادامه داد: سوءتفاهمها در حال حاضر برطرف شده و هیچ مشکلی با سرمربی تیم ملی ندارم.
دروازهبان تیم ذوبآهن اصفهان در مورد نتایج ذوبآهن در هفتههای گذشته و پس از فینال لیگ قهرمانان آسیا ادامه داد: پس از فینال آسیا از نظر روانی با مشکلاتی مواجه شدیم و فشار مسابقات لیگ و آسیا باعث افت تیم شد اما امیدوارم با کسب نتایج خوب در هفتههای آینده جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کنیم.
گردان در مورد قرعهکشی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا خاطرنشان کرد: سال گذشته در گروه مرگ قرار داشتیم و هیچکس فکر نمیکرد حتی به دور بعد صعود کنیم اما توانستیم به فینال راه یابیم، به نظر من امسال هم کار دشواری در پیش داریم زیرا هیچیک از بازیهای لیگ قهرمانان آسیا آسان نیست و تنها در صورتی موفق میشویم که تیمهای مقابل را دستکم نگیریم.
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