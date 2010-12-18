شاخص کل بورس کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در نخستین روز کاری هفته جاری سهامداران در 9519 بار معامله 107 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 282 میلیارد و 99 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند که از نظر حجم 15.8 درصد افزایش و نظر ارزش 30.5 درصد کاهش را نسبت به روزکاری قبل نشان‌می‌دهد.

کارگزاران بازار سرمایه امروز در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکتها کشیدند که ارزش بازار سهام به 870 هزار و 851 میلیارد ریال رسید که نسبت به روزکاری قبل 2454 میلیارد ریال کاهش را نشان می‌دهد.

در پایان معاملات امروز شاخص کل با 48 واحد کاهش نسبت به دیروز، عدد 18 هزار و 366 واحد را نشان می دهد. این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت برتر با افت 2.8 واحدی به عدد 1097 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 23 هزار و 56 واحد رسید که نسبت به روز سه‌شنبه 23 آذرماه امسال 89 واحد کاهش داشته است.

شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 381 واحد را، نشان می دهد،که این رقم نسبت به روزکاری قبل 30 واحد افت دارد.

براساس این گزارش در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با کاهش 144 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 24 هزار و 41 واحد توقف کرد.