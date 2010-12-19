به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آخرین معاینات پزشکی که بر روی "یائومینگ" بازیکن 2 متر و 27 سانتی متری تیم ملی بسکتبال چین انجام شد، مشخص شد که این بازیکن شاغل در آمریکا قادر نخواهد بود تیم هوستون راکتس را در ادامه دیدارهای این فصل رقابتهای NBA همراهی کند.
"والتر لو" پزشک تیم هوستون راکتس در این مورد گفت: آسیب دیدگیهایی که یائومینگ اسیر آن شده است 7 تا 10 زمان نیاز دارد تا به طور کامل برطرف شده و فرد آسیب دیده به بهبودی کامل دست یابد.
پزشک تیم هوستون راکتس تصریح کرد: بنابراین یائومینگ باید این فصل از مسابقات بسکتبال حرفهای آمریکا را برای خود تمام شده تلقی کند. او نیاز به درمان هرچه سریعتر دارد تا به بهبودی کامل دست یابد.
بازیکن 2 متر و 27 سانتی متری تیم ملی بسکتبال چین اردیبهشتماه سال گذشته در جریان دیدار تیم هوستون راکتس مقابل لس آنجلس لیکرز در چارچوب مسابقات بسکتبال حرفهای آمریکا از ناحیه استخوانی زورقی قوزک پای چپ دچار آسیب دیدگی شد.
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