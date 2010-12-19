به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آخرین معاینات پزشکی که بر روی "یائومینگ" بازیکن 2 متر و 27 سانتی متری تیم ملی بسکتبال چین انجام شد، مشخص شد که این بازیکن شاغل در آمریکا قادر نخواهد بود تیم هوستون راکتس را در ادامه دیدارهای این فصل رقابت‎های NBA همراهی کند.

"والتر لو" پزشک تیم هوستون راکتس در این مورد گفت: آسیب دیدگی‏هایی که یائومینگ اسیر آن شده است 7 تا 10 زمان نیاز دارد تا به طور کامل برطرف شده و فرد آسیب دیده به بهبودی کامل دست یابد.

پزشک تیم هوستون راکتس تصریح کرد: بنابراین یائومینگ باید این فصل از مسابقات بسکتبال حرفه‎ای آمریکا را برای خود تمام شده تلقی کند. او نیاز به درمان هرچه سریعتر دارد تا به بهبودی کامل دست یابد.

بازیکن 2 متر و 27 سانتی متری تیم ملی بسکتبال چین اردیبهشت‎ماه سال گذشته در جریان دیدار تیم هوستون راکتس مقابل لس آنجلس لیکرز در چارچوب مسابقات بسکتبال حرفه‎ای آمریکا از ناحیه استخوانی زورقی قوزک پای چپ دچار آسیب دیدگی شد.