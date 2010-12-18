استمرار گفتمانهای دینی جوانان در کردستان ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام مسعود صفی یاری بعد از ظهر شنبه در دیدار با مزروعی دبیر گفتمان های دینی سازمان تبلیغات اسلامی به ضرورت و استمرار گفتمان ها دینی جوانان در استان کردستان تاکید کرد.

وی بیان داشت: گفتمان های دینی ابتکار ارزنده سازمان تبلیغات اسلامی است و با توجه به تاثیر بسیار زیادی که اجرایی کردن این طرح در جامعه به دنبال دارد، باید همچنان ادامه یابد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان خاطرنشان کرد: با آسیب شناسی جدی این طرح نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شده و رویکردی نوین در عرصه تبیین هدفمند آموزه های دینی ایجاد می شود.

وی بیان داشت: با استقبال جوانان از این طرح رسالت سازمان تبلیغات اسلامی سنگین تر شده و باید با نگاهی تحول گرا از نظر کمی و کیفی این طرح را تقویت نمود و مسئولان نیز با تخصیص اعتبارات لازم راه را برای توسعه گفتمان های دینی در عرصه جوانان هموارتر گردانند.

حجت الاسلام صفی یاری همچنین از اجرای ‌هزار گفتمان دینی در این استان در سال جاری خبر داد و اظهارداشت: از این تعداد گفتمان 190 مورد در سنندج، 100 مورد در قروه، 140 مورد در سقز، 60 مورد در دیواندره، 140 مورد در مریوان، 150 مورد در بیجار، 60 مورد در دهگلان، 100 مورد در بانه و 60 گفتمان در شهرستان کامیاران برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: حجاب و عفاف، دوست ‌یابی از دیدگاه دین مبین اسلام، مهارت ‌های زندگی، راهکارهای درست استفاده کردن از وسایل ارتباطی مانند موبایل و چگونگی بهره‌ برداری از فضاهای مجازی از جمله موضوع گفتمان ‌های دینی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان یادآور شد: راهکارهای مقابله با تجرد گزینی، آشنایی فرزندان با حقوق پدر و مادر و متقابل، آموزش تخصصی احکام، پاسخگویی به شبهات دانش ‌آموزان، بررسی آسیب‌ های اجتماعی و اهمیت کارو تلاش در جامعه دینی و تبیین جایگاه آن با توجه به نامگذاری سال از طرف مقام معظم رهبری از دیگر موضوعات گفتمان‌ های دینی در استان است.

وی در پایان با اشاره به اینکه پیش‌ بینی می‌شود امسال حداقل 25 هزار نفر زیر پوشش این طرح ملی قرار گیرند، گفت: هدف از برگزاری این طرح آشنایی بیشتر دانش ‌آموزان و اولیای آنها با محیط زندگی مدرنیته امروز و شناخت چالش ‌ها و راه‌ های مقابله با آنها است.