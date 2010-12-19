راه اندازی ISP تبیان در 4 شهر استان اصفهان

سید علی حکمت منش در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات راه اندازیISP تبیان در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: ISP تبیان در چهار شهرستان استان اصفهان شامل کاشان، نجف آباد، شهررضا و شاهین شهر راه اندازی خواهد شد.

وی به مزایای این ISP اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به مصوبه فرهنگی اخیر دولت و پس از جذب بودجه لازم، شهروندان این چهار شهرستان به زودی از طریق تلفن خانگی به شبکه اینترانت رایگان تبیان و دیگر خدمات سایت دسترسی پیدا می کنند.



مدیر دفتر تبیان اصفهان از انتخاب سفیران فرهنگی تبیان در مدارس کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: براساس همکاریهای دو جانبه آموزش و پرورش و موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، تعدادی از دانش آموزان در هر مدرسه به عنوان سفیران فرهنگی و رابطین سایت تبیان با دیگر دانش آموزان انتخاب می شوند.



وی با تاکید بر اینکه این طرح ابتدا به صورت رسمی در اصفهان اجرا شده است، اضافه کرد: زیرساختها و مقدمات این طرح از اواخر سال گذشته آغاز و در اصفهان اجرا شد و قرار است پس از گذراندن یک دوره آزمایشی در کل کشور اجرا شود.

حکمت منش ادامه داد: موسسه تبیان برای این سفیران تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته است و بر اساس توافق های انجام شده با وزارت آموزش و پرورش قرار است فعالیت های این دانش آموزان به عنوان فعالیت های فوق برنامه محسوب شود.