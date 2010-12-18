سرشاخه اصلی شرکت هرمی پالینور در اصفهان دستگیر شد

میرعباس صوفی‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه یکی از سرشاخه‌های اصلی شرکت هرمی پالینور در اصفهان دستگیر شده است، گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی به نام بهروز- غ با راه‌اندازی دفتری اقدام به تبلیغ در زمینه عضوگیری برای شرکت هرمی پالینور می‌کند، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی پلیس امنیت عمومی استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: همزمان با تحقیقات پلیس امنیت عمومی استان اصفهان در مورد این پرونده، چهار نفر از افرادی که توسط این فرد مورد اغفال قرار گرفته و با پرداخت مبلغ 900 میلیون ریال به عضویت شرکت مزبور درآمده بودند نیز با مراجعه به یکی از کلانتری‌های سطح شهر اصفهان از این متهم شکایت کردند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان اظهار داشت: در این رابطه متهم طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد که در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد وی یکی از سرشاخه‌های اصلی شرکت هرمی پالینور است.

وی با بیان اینکه عضویت در شرکت‌های هرمی غیرقانونی است و جرم تلقی می‌شود، تصریح کرد: فعالیت این شرکت هرمی از مدت‌ها قبل در کشورمان ممنوع و غیرقانونی اعلام شده است.

صوفی‌وند با بیان اینکه متهم به همراه پرونده به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده است، بیان داشت: فعالان شرکت‌های هرمی با کلاهبرداری و استفاده از شگردهای جدید قصد اغفال اقشار جامعه و به ویژه جوانان را در زمینه فعالیت در شرکت‌های هرمی دارند.

وی همچنین شهروندان را به هوشیاری بیشتر تشویق کرد و گفت: مردم باید بدانند که هر گونه فعالیت در اینگونه شرکت‌ها غیرقانونی بوده و عضویت در آنها جرم محسوب می‌شود و در صورت عضویت در آنها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.