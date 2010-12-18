کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر سومین کنفرانس "توسعه نظام تامین مالی در ایران" با رویکرد کلیدی «الگوها و شیوه های نوین تامین مالی» توسط دانشگاه صنعتی شریف در 30 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

این کنفرانس به همت دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری بانک توسعه اسلامی و برخی از سازمانها و نهادهای کشور به دنبال تداوم برگزاری چندین برنامه آموزشی و ترویجی در دانشگاه صنعتی شریف در حوزه تأمین مالی و انجام فعالیتهای پژوهشی و مشاوره ای در این خصوص و همچنین ارتباط همه جانبه با دستگاهها و مؤسسات دولتی و خصوصی طراحی شده است.

از جمله اهداف برگزاری این کنفرانس را می توان آشنایی با الگوها و شیوه های مدرن تامین مالی در کشور، توسعه شناخت مدیران و کارشناسان ادارات مالی از الگوها و شیوه های نوین تامین مالی، ضرورت ایجاد الزامات اجرایی و قانونی فراوان برای توسعه الگوها و شیوه های نوین تامین مالی در کشور، لزوم بومی سازی الگوها و شیوه های تامین مالی (اعم از تطابق با قوانین و مقررات و موازین شرعی در ایران) عنوان کرد.

در این کنفرانس که طی روزهای 30 بهمن و یکم اسفندماه سال جاری در سالن همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود، مسئولان و مدیران حوزه اقتصادی، کارشناسان ارشد اقتصادی - مالی و کلیه علاقمندان به موضوعات مرتبط با تامین مالی حضور خواهند داشت. این برنامه در 3 بخش سخنرانی‌های کلیدی و ارائه مقاله، کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی طراحی شده است.