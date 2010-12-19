کاهش حوادث جاده ای نیازمند حذف گلوگاه های خطرساز است

ظاهر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: گلوگاه های خطرسازی در نقاط مختف وجود دارد که اگر آنها را از میان برداریم، بسیاری از مشکلات به خودی خود حل می شود.

وی ادامه داد: باید دستگاه های ذیربط تعامل و هماهنگی مطلوبی داشته باشند تا بتوانیم گلوگاه های یادشده را یکی پس از دیگری از میان برداریم زیرا در صورت تحقق این امر، شاهد پایین آمدن قابل توجه آمار حوادث جاده ای خواهیم بود.

این مسئول عنوان کرد: به عنوان مثال، بعضی از عوارضی ها در برخی از موارد می توانند خطرساز باشند و در صورت امکان باید این عوارضی ها حذف شود.

دولت برای حذف گلوگاه های خطرساز جدیت دارد

رستمی گفت: دولت در خصوص حذف گلوگاه های خطرساز در زمینه حوادث و آسیبهای جاده ای جدیت دارد و در این خصوص تاکنون فعالیتهای قابل توجهی انجام شده که امیدواریم تداوم داشته باشد.

وی یادآور شد: میزان راه های موجود در کشور قابل توجه است و باید گلوگاه های خطرساز در این زمینه شناسایی شوند و طبق اولویتها در صورت امکان، این گلوگاه ها حذف شوند.

این مسئول اضافه کرد: نباید در خصوص کمک به کاهش حوادث جاده ای تنها از هلال احمر انتظار داشته باشیم و لازم است همه دستگاه های ذیربط در این زمینه وارد عمل شوند و همه به وظایف محوله شده عمل کنند.

30 هزار کیلومتر راه در کشور داریم

رستمی افزود: حدود 30 هزار کیلومتر راه در کشور داریم که کاهش گلوگاه های خطرساز در آنها می تواند کمک کند تا میزان حوادث جاده ای تا حد بسیارقابل توجهی کاهش یابد که این امر باید همواره مد نظر قرار گیرد.

این مسئول عنوان کرد: لازم است کاخانجات و شرکتهای تولیدکننده خودرو به اهمیت رعایت استانداردهای موردنیاز به شکل کامل واقف باشند تا بتوانیم آمار حوادث جاده ای و آسیب دیدگی ناشی از آن را به نحو قابل توجهی کاهش دهیم.

رستمی یادآور شد: هلال احمر با همه توان و تلاش خود در جهت کاهش آسیبهای حوادث می کوشد اما در این خصوص نیازمند همکاری و تعامل از سوی سایر دستگاه های ذیربط نیز هستیم.

وی اضافه کرد: در برخی از موارد، شاهد رعایت نشدن استانداردها در زمان ساخت و تولید خودرو هستیم و این امر باید در اسرع وقت اصلاح شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: هرقدر میزان رعایت نشدن استانداردهای یادشده بیشتر باشد، شدت آسیب پذیری خودرو در مقابل حوادث جاده ای نیز افزایش می یابد که باید همواره به این امر توجه کافی داشته باشیم.