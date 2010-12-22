تنها برای 33 محصول صنایع دستی بسته بندی طراحی شده است

حسن پیکام به خبرنگار مهر گفت: تقریبا یک سالی است که معاونت صنایع دستی اصفهان بسته های حمایتی صنایع دستی را به خریداران عرضه می کند به این ترتیب که به تعداد بسته بندی های خریداری شده بسته هایی نیز به صورت رایگان به خریدار داده می شود.



عضو هیئت مدیره اتحادیه صنایع دستی کشور افزود: توزیع بسته بندیهای صنایع دستی به صورت گسترده انجام نمی شود از سوی دیگر این هنر تنوع زیادی دارد اما تنها برای 33 محصول بسته بندی طراحی شده است.

پیکام تصریح کرد: برخی از افراد مانند هنرجویان صنایع دستی در هنرستانها نمایشگاههایی از طراحی های مختلف بسته بندی صنایع دستی را به معرض نمایش گذاشته اند که این قبیل کارها نیز به گستردگی استفاده از بسته بندی مناسب کمک کرده است.

وی ادامه داد: فعالیت برای استفاده از بسته بندی مناسب برای صنایع دستی و حمایت از آن گستره نیست چون هنوز حمایتهای کمی از طراحان و تولید کنندگان بسته بندی صنایع دستی انجام می شود.

پیکام یکی از مشکلاتی که باعث شده استقبال از بسته بندی های صنایع دستی رواج پیدا نکند را فروش کم صنایع دستی و هزینه زیاد آن دانست و گفت: صنایع دستی به خودی خود گران است و استفاده از بسته بندی های مناسب برای آن نیز باعث می شود که مبلغ یک هنر دستی بالاتر برود.

مدیرعامل اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان گفت: به تازگی معاونت صنایع دستی توانسته با استفاده از جعبه های کارتن ارزان قیمت تا حدی جلوی افزایش قیمت این اقلام را بگیرد این درحالی است که شرکتهای تولید کننده بسته بندی صنایع دستی اگر چه تولیدی بسیار زیبا و مقاوم دارند اما به همان نسبت هزینه بسته بندی آنها نیز زیاد است. بنابراین باید تدبیری اندیشید که بسته بندی صنایع دستی هم ارزان قیمت باشد و هم آنقدر فاخر که خریدار نخواهد آن را از هنر دستی مورد نظر جدا کرده و بیرون بیاندازد.

بنابراین گزارش، سالهاست صنایع دستی ایرانی مانند میناکاریها و سفالهای ارزشمند و گران سنگ، در لای روزنامه ها، پلاستیک و یا جعبه های شیرینی پیچیده می شوند. برخی از صنایع دستی دیگر هم که ابعاد کوچکتری دارند برای جلوگیری از آسیب دیدگی درون پاکت سیگار گذاشته می شوند به طوری که همین بسته بندی های ناموزون باعث شده تا اعتبار و زیبایی یک اثر فاخر در چشم خریداران که بیشتر آنها گردشگر خارجی هستند نازیبا جلوه کند.

بسته بندی 33 محصول صنایع دستی زیر مجموعه هفت گروه " بافته های داری و زیراندازها"، "نساجی سنتی و سوزن دوزی"، "چاپهای سنتی"، "سفال و سرامیک و کاشی سنتی"، " صنایع دستی فلزی"، "صنایع دستی چوبی" و "صنایع دستی سنگی و آبگینه" آماده شده است.