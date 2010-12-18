معاون جلیلی فردا عازم ترکیه می شود/ برنامه دیدار با داوداوغلو

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری در این سفر که در ادامه رایزنیهای مستمر دو کشور انجام می شود با وزیر امورخارجه ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.
دکتر باقری قبل از گفتگوهای ژنو 3 نیز در سفر به ترکیه با احمد داوود اوغلو دیدار و گفتگو کرده بود.
معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی فردا یکشنبه به ترکیه سفر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری در این سفر که در ادامه رایزنیهای مستمر دو کشور انجام می شود با وزیر امورخارجه ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.
دکتر باقری قبل از گفتگوهای ژنو 3 نیز در سفر به ترکیه با احمد داوود اوغلو دیدار و گفتگو کرده بود.
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