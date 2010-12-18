معاون جلیلی فردا عازم ترکیه می شود/ برنامه دیدار با داوداوغلو

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری در این سفر که در ادامه رایزنیهای مستمر دو کشور انجام می شود با وزیر امورخارجه ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

دکتر باقری قبل از گفتگوهای ژنو 3 نیز در سفر به ترکیه با احمد داوود اوغلو دیدار و گفتگو کرده بود.