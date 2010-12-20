تولید فیلم و کتاب مجموعه "محله ما" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مجموعه از کتاب‌های "محله ما" که به سفارش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تولید شده است، به زودی منتشر می‌شود. در این مرحله ده عنوان کتاب که با موضوع معرفی محله‌های شهر تهران تولید شده است، به زودی از طریق مراکز فرهنگی هنری شهرداری تهران در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

تولید این مجموعه که شامل 150 عنوان کتاب است، در سه بخش تحقیق، تألیف و امور فنی و هنری در این موسسه در حال اجرا است. کتاب‌های "محله ما"، در راستای سیاست "محله محوری" شهرداری تهران، برای احیای هویت محله‌ها و معرفی آن‌ها به شهروندان، تولید می‌شود.

برای تولید این کتاب‌ها 47 محقق کار آزموده در چهار حوزه تحقیقات کتابخانه‌ای، میدانی، اینترنتی و مطبوعاتی، اطلاعات مربوط به محله‌های شهر تهران را جمع آوری و دسته‌بندی می‌کنند تا 38 نویسنده این مجموعه بتوانند این اطلاعات را با نثری زیبا و خواندنی به کتاب تبدیل کنند.

سایر کتاب‌های این مجموعه نیز به تدریج منتشر می‌شود. دکتر احمد مسجدجامعی، مهندس سید محمد بهشتی و احمد محیط طباطبایی از مشاوران و ناظران محتوای این کتاب‌ها هستند. "محله ما" مناطق قدیمی شهر تهران را معرفی می‌کند. این مجموعه به سفارش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران هر شب از شبکه پنج سیما پخش می‌شود.