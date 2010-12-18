جزئیات مراسم رونمایی از نرم افزار "گنج جنگ"

محمدرضا اخضریان کاشانی مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فاز طراحی و تولید نرم افزار "گنج جنگ" در بهمن ماه 88 آغاز شد و تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حوزه تولیدات فرهنگی دفاع مقدس، موجب تسریع در انجام این طرح شد.

وی گفت:‌ سال گذشته مراسم رونمایی از نرم افزار نمایه "دفاع مقدس" با حضور سردار صفوی برگزار شد که این نرم افزار با استقبال چشمگیری روبرو شد و 40000 نسخه از آن طی این سال به صورت تکفروش به دست علاقه مندان رسید. این موضوع به ما انگیزه داد تا فعالیت های گسترده تری را در عرصه نرم افزارسازی برای دفاع مقدس در پیش گیریم.

کاشانی گفت:‌ فردا یکشنبه 28 آذر در فاز اول پروژه، 32 عنوان نرم افزار رونمایی خواهد شد که 30 عنوان آن شامل زندگینامه، وصیتنامه و فایلهای صوتی و تصویری از 30 فرمانده ایثارگر دوران دفاع مقدس است. از دو عنوان دیگر نیز یک عنوان، بانک اطلاعاتی فرماندهان و بزرگان دفاع مقدس است و بازیابی اطلاعات و مدارکی از 3000 شهید استان های کشور در آن گنجانده شده است. نرم افزار دیگر نیز بانک اطلاعاتی محصولات فرهنگی، ادبی و هنری مرتبط با دفاع مقدس است.

مدیر عامل موسسه نمایه درباره این نرم افزار گفت:‌ البته کار روی این نرم افزار هنوز تمام نشده است و نسخه تکمیل شده آن در فاز کلان پروژه به همراه 40 نرم افزار دیگر رونمایی خواهد شد که در مجموع تعداد نرم افزارهای رونمایی شده در پروژه "گنج جنگ" به 72 عدد خواهد رسید.

وی اطلاعات موجود در این نرم افزارها را برای علاقه مندان و اهالی فرهنگ، ادبیات و هنر دفاع مقدس راهگشا دانست و گفت: این برنامه فردا یکشنبه 28 آذر ساعت 10 در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار می‌شود. در این برنامه سردار سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران و منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور حضور خواهند داشت.

کاشانی گفت: امیدواریم وزیر ارشاد نیز با وجود برگزاری جلسه هیئت دولت و مشغله کاری بتواند فردا در این مراسم حضور یابد که البته این مساله هنوز قطعی نشده است.