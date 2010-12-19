تصویربرداری "آب ما را با خود برد"در مراحل پایانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ابوطالب درباره مراحل تصویربرداری این مستند، گفت: مستند "آب ما را با خود برد" درباره زیستبوم خلیج فارس است، 80 درصد کار، در زیر آبهای خلیج فارس تصویربرداری شده است. فصل پاییز برای گرفتن تصاویر زیر آب چندان مناسب نیست، برای داشتن تصاویر خوب، به دقت و زمان بیشتری نیاز داریم.
وی ادامه داد: در این مستند سعی شده گوشهای از زیبایی زیر آب و بسترهای مرجانی و رسی خلیج فارس به تصویر کشیده شود. به اعتقاد من تا به حال در چنین عمقی، چنین کار علمی گستردهای انجام نشده است و ما با استفاده از تجربه 10 ساله گروه سازنده توانستهایم چنین پروژهای را آغاز کنیم.
ابوطالب افزود: در این مستند بلند، به 14 جزیره مسکونی کرانه خلیج فارس، گونههای گیاهی آنها، اقوامی که در این جزایر زندگی میکنند و جاذبههای گردشگری منطقه میپردازیم که امیدوارم این فیلم پرحجم و پرخطر، در خور نام بزرگ "خلیج فارس" باشد.
مستند "آب ما را با خود برد" به تهیهکنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و سعید ابوطالب در مدت زمان 60 دقیقه ساخته میشود.
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