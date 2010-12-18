سامانه فروش اینترنتی بنیاد رودکی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه اینترنتی بنیاد رودکی کار خود را با فروش بلیت‌ نمایش اپرای عروسکی "عاشورا" به کار گردانی بهروز غریب پور، "مسافران کوفه" به کارگردانی کوروش زارعی و"یک دامان ماه وستاره" به کارگردانی امیر دژاکام آغاز کرد.

اجرای نمایش اپرای عروسکی "عاشورا" از 21 آذر ماه در تالار فردوسی آغاز شده و دو نمایش "مسافران کوفه" از 28 آذر در برج آزادی و "یک دامان ماه وستاره" از پنجم دی در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه بلیت این دو نمایش و دیگر آثاری که توسط بنیاد فرهنگی هنری رودکی تولید و اجرا می‌شوند به نشانی www.sigozar.com و www.vahdatticket.com مراجعه کنند.

