فشردگی بازیها روی کیفیت لیگ اثر گذاشت

فتح الله نژاد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: تیم مس کرمان بازی سختی را فردا پیش رو دارد بازی که حکم جنگ در بالای جدول را دارد و مس نباید در این بازی بازنده باشد.

وی تصریح کرد: امروز در تمرینات صبح تیم حاضر بودم و خوشبختانه اوضاع آرام و همه بازیکنان در شرایط روحی بسیار خوبی هستند بازی فردا هم برای تیم مس چون دیگر بازیها است و تیم نیاز به یک پیروزی دارد تا تساوی مقابل پاس همدان را جبران کند.

نژاد زمانی یادآورشد: تیم ذوب آهن تیم دوم آسیا و تیم اول ایران است و بازی با تیم بزرگی چون ذوب آهن سخت است اما پیروزی در این بازی دور از دسترس نیست.

وی خاطرنشان کرد: تعطیل نشدن لیگ برای نیم فصل برای تیمها خوب نیست اما به خاطر تیم ملی چاره ای نیست جز قبول این بازیهایی که به صورت فشرده برگزار می شوند و روی عملکرد تیم ها تاثیر منفی می گذارند.

مدیرعامل باشگاه مس افزود: بازیکنان مس کرمان در این بازی باید تلاش کنند زود به گل برسند و از گلهای زده شده دفاع کنند تا بتوانند از تیم ذوب آهن اصفهان نتیجه بگیرند.

وی از اعزام یک اتوبوس هواداران مس کرمان به اصفهان برای بازی فردا خبر داد و گفت: امیدوارم برای بازی فردا تیم مس موفق شود در قالب یک بازی خوب و روان و زیبا ذوب آهن را از سد راه بردارد هر چند کاری بسیار سخت است اما شدنی است.

نژادزمانی یادآورشد: با هیئت مدیره مس صحبت می کنیم در صورتی که تیم بازی را ببرد پاداشی به همه عوامل تیم اهدا خواهد شد.