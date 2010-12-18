به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی استان ایلام ظهر شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت:ا ین رشته صنایع دستی ارتباط نزدیکی با البسه و پوشش محلی مردم منطقه مرزی مهران دارد.



حمید بختیاری با اشاره به اینکه عبا، معرف افرادی با موقعیت اجتماعی بالا است، گفت:افرادی که از نظر موقعیت اجتماعی در سطح برتری قرار دارند از این پوشش استفاده می‌کردند.



وی خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره‌ آموزشی با هدف احیا و جلوگیری از منسوخ شدن این رشته صنایع دستی برنامه‌ریزی شده است که طی آن پنج نفر از علاقه‌مندان در کارگاه تولیدی قدیمی‌ترین عباباف ایلامی آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند.



این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام با بیان این که پشم شتر از جمله مواد اولیه اصلی عبابافی به شمار می‌رود، گفت: با توجه به اینکه پشم شتر امروزه کمیاب است از کرک استفاده می‌شود.



بختیاری ادامه داد: همچنین عبابافی به دو صورت خود رنگ و یا الیاف رنگ‌آمیزی شده تهیه می‌شود که الیاف رنگ‌آمیزی نشده از اصالت بیشتری برخوردار هستند.



سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام گفت: قدیمی‌ترین هنرمند عبابافی در استان ایلام در کارگاه تولیدی خود علاوه بر رشته فوق در رشته‌هایی همچون جاجیم بافی،گلیم ساده و ... مهارت دارد.



وی اظهار داشت: این دوره آموزشی به صورت رایگان توسط معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام برگزار شده است و هنرآموزان پس از اتمام دوره با شرکت در آزمون، کارت پایان دوره آموزشی دریافت خواهند کرد.