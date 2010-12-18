دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به ریشه مردمی عمیقی که در حوزه های علمیه وجود دارد و از سوی دیگر تعامل وسیع دانشگاه با جامعه، فعالیت های علمی و فرهنگی این دو نهاد می تواند هم افزایی بی نظیری را ایجاد کند که در بسیاری از کشورها به دلیل نبود این زمینه ها امکان پذیر نیست.

وی وحدت حوزه و دانشگاه را یک رویکرد و راهبرد دانست و افزود: فعالیت های علمی در راستای این راهبرد می توانند ارزشهای متعالی خود را دریابند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: حوزه بنیانگذار بسیاری از علوم دانشگاهی بوده و در مقابل در شرایط فعلی نیز بخشی از فعالیت هایی که در حوزه در بخش دروس و پذیرش قرار دارد به سبک دانشگاهی و بر اساس مقرراتی همچون دانشگاه انجام می گیرد.

وی اظهار داشت: در طول سه دهه گذشته، امتزاج و درهم آمیختگی بین علوم حوزوی و دانشگاهی صورت گرفته و هر دو گروه تاثیرات مثبتی بر هم داشته اند که به هم افزایی آنها منجر شده است.

محققی افزود: از سوی دیگر در شرایط فعلی که توسعه وسیع در علوم صورت گرفته، علوم حوزوی می تواند به علوم مختلف دانشگاهی کمک کند به عنوان نمونه در برخی از رشته ها مثل علوم پزشکی تعامل با علوم حوزوی می تواند به تکامل آن کمک کند.

وی با اشاره به زمینه های تعامل علوم تجربی با علوم حوزوی خاطرنشان کرد: موضوعاتی از جمله اخلاق پزشکی که ریشه در اخلاق عمومی و اخلاق اسلامی دارد نیز یکی از این زمینه ها است و در این خصوص می توان از توان علوم حوزوی استفاده کرد همچنین رشته هایی مانند روانشناسی بالینی، تاریخ پزشکی، حقوق در پزشکی، پزشکی قانونی از زمینه هایی هستند که می توان با توجه به منابع و بنیان های فکری موجود در آنها با تعامل علوم حوزوی زمینه رشد و کمال آنها را فراهم کرد چرا که بسیاری از منابع این رشته ها از فقه و احکام هستند.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: مشارکت رشته های علوم انسانی در علوم تجربی بخش عمده ای از تعامل با علوم حوزوی را در بر می گیرد و این موضوع در حیطه رشته های بین رشته ای بیش از دیگر بخشها موضوعیت دارد.