هدف برق قرار گرفتن در جمع 8 تیم برتر لیگ والیبال است

اکبرمرجویی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: تیم والیبال کرمان امسال نسبت به سال گذشته در سطح بهتری ظاهر شده و انگیزه بالای بازیکنان تیم کرمان را به جمع هشت تیم برتر لیگ می رساند.

وی تصریح کرد: از تیم سال گذشته برق کرمان تنها "مرتضی کاظمی" و "دانیل میرجا" در تیم امسال حضور دارند و امسال با ترکیبی متفاوت و تغییر یافته به میدان می رویم ، شاید اگر زودتر تکلیف تیم مشخص می شد بهتر می توانستیم ترکیب سال گذشته تیم را حفظ کنیم .

مرجویی افزود: چهار نفر از بازیکنان ثابت تیم کرمانی هستند و چهار بازیکن کرمانی دیگر نیز در کنار تیم تمرین می کنند که اگر نیاز به بازیکن داشتیم کمبودی حس نشود.

وی خاطر نشان کرد: بازیکنان جوانی چون صنعتی، زنگی آبادی و علی جعفری در کنار تیم هستند که از تیم سال قبل جوانان برق به تیم بزرگسالان دعوت شدند که در صورت نیاز در اختیار کادر فنی قرار گیرند.

این مربی یادآورشد: بازیکنان تیم امسال کرمان جوانتراز تیم سال قبل هستند و با کارخوب بدنسازی که بهمن تاروردی زاده مربی بدنساز تیم ملی روی این تیم در دوره فشرده بدنسازی انجام دادند امیدواریم تا پایان لیگ تیم قوی را در اختیار داشته باشیم.

مربی کرمانی تیم برق افزود: تیم کرمان در دو بازی گذشته خود موفق به شکست حریفانی چون بانک کشاورزی و ارتعاشات صنعتی شد که تیم هایی بودند که هزینه های خوبی کرده و حدود سه ماه تمرین بدنسازی داشتند.

وی تصریح کرد: در بازی اول بازیکنان خارجی تیم را در اختیارنداشتیم و برای این بازی که با ارتعاشات صنعتی بود با همان آنالیز از تیم ارتعاشات در سال گذشته به مصاف این تیم رفتیم و در بازی دوم که بازیکنان خارجی تیم را در اختیار داشتیم آنالیز خوبی توسط فتحعلی زاده آنالیزور تیم ملی نوجوانان از تیم بانک کشاورزی انجام شد و موفق شدیم این تیم را در تهران با نتیجه خوب 3 بر صفرشکست دهیم.