گرگان میزبان مسابقه داستانهای علمی - تخیلی دانشگاهیان شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین عجم نوروزی معاون پزوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این مسابقه با همکاری مرکز نویسندگان خلاق جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این مسابقه با تکیه بر گرایشهای ایده پردازی، علوم طبیعی، تحلیلهای علمی، جنبه های داستانی، روان شناسی و جامعه شناسی، تکنولوژی های نو، اخلاق گرایی، نظریه پردازی 20 اردیبهشت ماه 90 برگزار می شود.

عجم نوروزی بیان داشت: علاقه مندان تا اول بهمن ماه سالجاری فرصت دارند داستانهای خود را به نشانی گرگان بلوار شهید کلانتری ، خیابان دانشگاه ، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی گرگان دفتر ارتباط با صنعت و جامعه ارسال نمایند.

وی گفت: اطلاعات تکمیلی در این خصوص در سایت www.conf.gorganiau.ir قرار دارد.

نوروزی به معرفی مرکز تحقیقات مواد و آنالیز ترکیبات طبیعی و شیمیایی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان پرداخت و گفت: با حمایتها و مساعدتهای دکتر محسنی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان مرکز تحقیقات مواد و آنالیز ترکیبات طبیعی و شیمیایی دانشگاه راه اندازی شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان بیان داشت: عمده فعالیتهای این مرکز در راستای امور پژوهشی و در رابطه با نیازهای علمی و تحقیقاتی و فناوری کشور و منطقه بوده و اماده ارائه خدمات پژوهشی به صنعت گران و محققان و دانشجویان است.

عجم نوروزی اظهار داشت: این مرکز دارای دو بخش آزمایشگاه جداسازی و شناسایی مواد و بخش الکتروشیمی بوده که در بخش آزمایشگاه جداسازی و شناسایی مواد دستگاه جذب اتمی AA ، دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC ، دستگاه اسپکتروفتومتری uv-vis ، دستگاه کروماتوگرافی گازی GC ، دستگاه گاز کروماتوگرافی – اسپکترومتر جرمی و در بخش الکتروشیمی دستگاههای پتانسیو استات ، گالوانو استات ، پلاروگراف و کولومتر و انواع ph متر وجود دارند که زمینه تحقیقات را برای محققان فراهم کرده است.