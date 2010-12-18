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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۵

گرگان میزبان مسابقه داستانهای علمی - تخیلی دانشگاهیان شد

گرگان میزبان مسابقه داستانهای علمی - تخیلی دانشگاهیان شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسابقه سراسری داستانهای علمی - تخیلی دانشگاهیان در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین عجم نوروزی معاون پزوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این مسابقه با همکاری مرکز نویسندگان خلاق جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این مسابقه با تکیه بر گرایشهای ایده پردازی، علوم طبیعی، تحلیلهای علمی، جنبه های داستانی، روان شناسی و جامعه شناسی، تکنولوژی های نو، اخلاق گرایی، نظریه پردازی 20 اردیبهشت ماه 90 برگزار می شود.
 
عجم نوروزی بیان داشت: علاقه مندان تا اول بهمن ماه سالجاری فرصت دارند داستانهای خود را به نشانی گرگان بلوار شهید کلانتری ، خیابان دانشگاه ، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی گرگان دفتر ارتباط با صنعت و جامعه ارسال نمایند.
 
وی گفت: اطلاعات تکمیلی در این خصوص در سایت www.conf.gorganiau.ir  قرار دارد.
 
نوروزی به معرفی مرکز تحقیقات مواد و آنالیز ترکیبات طبیعی و شیمیایی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان پرداخت و گفت: با حمایتها و مساعدتهای دکتر محسنی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان مرکز تحقیقات مواد و آنالیز ترکیبات طبیعی و شیمیایی دانشگاه راه اندازی شده است.
 
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان بیان داشت: عمده فعالیتهای این مرکز در راستای امور پژوهشی و در رابطه با نیازهای علمی و تحقیقاتی و فناوری کشور و منطقه بوده و اماده ارائه خدمات پژوهشی به صنعت گران و محققان و دانشجویان است.
 
عجم نوروزی اظهار داشت: این مرکز دارای دو بخش آزمایشگاه جداسازی و شناسایی مواد و بخش الکتروشیمی بوده که در بخش آزمایشگاه جداسازی و شناسایی مواد دستگاه جذب اتمی AA ، دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC ، دستگاه اسپکتروفتومتری uv-vis ، دستگاه کروماتوگرافی گازی GC ، دستگاه گاز کروماتوگرافی – اسپکترومتر جرمی و در بخش الکتروشیمی دستگاههای پتانسیو استات ، گالوانو استات ، پلاروگراف و کولومتر و انواع ph متر وجود دارند که زمینه تحقیقات را برای محققان فراهم کرده است.
کد مطلب 1212282

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