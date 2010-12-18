  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۳

امام جمعه کرمانشاه:

دشمنان نظام همواره از پیوند حوزه و دانشگاه هراس دارند

دشمنان نظام همواره از پیوند حوزه و دانشگاه هراس دارند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، گفت: دشمنان نظام و انقلاب همواره از پیوند حوزه و دانشگاه در هراس بوده و تلاش های بسیاری از ابتدای انقلاب تا کنون جهت عدم ایجاد ارتباط بین این دو انجام داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آیت الله مصطفی علماء بعداز ظهر شنبه در همایش روز وحدت حوزه و دانشگاه که در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، اظهار داشت: یکی از برکات بی شمار انقلاب اسلامی پیوند حوزه و دانشگاه است و بنیانگذار این اقدام ارزنده ومهم آیت الله شهید دکتر مفتح با همکاری آیت الله مطهری و بهشتی بود.

وی با بیان اینکه پیوند حوزه و دانشگاه به معنی پیوند علم و معنویت و بصیرت است، گفت:این دو تفکر باید در کنار هم قرار گیرد و حوزه و دانشگاه با دو بال بصیرت و علم حرکت کند.

آیت الله علما در ادامه با اشاره به دستاوردهای بی شمار پیوند حوزه ودانشگاه ،گفت: یقینا نخستین دستاورد ایجاد پیوند بین حوزه و دانشگاه، ایجاد پیوند بین علم و معنویت است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه، تصریح کرد: حوزه های علمیه باید از فضای علمی دانشگاه باخبر باشند و دانشگاه ها هم بصیرتشان را بیش از پیش بالاببرند.

امام جمعه کرمانشاه، اظهار داشت: باید بیش از این ها بر روی مبحث وحدت بین حوزه و دانشگاه کار شود و نیاز است که در این رابطه اتاق فکر مشترکی با حضور بزرگان دانشگاهی و بزرگان حوزوی تشکیل شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، خاطر نشان کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی دانشگاه ما بیدار، علمی و متکی به خود است و اگر کسی هم بخواهد غیر از این روشی را انتخاب کند ناموفق خواهد بود.

کد مطلب 1212285

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها