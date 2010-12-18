دشمنان نظام همواره از پیوند حوزه و دانشگاه هراس دارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آیت الله مصطفی علماء بعداز ظهر شنبه در همایش روز وحدت حوزه و دانشگاه که در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، اظهار داشت: یکی از برکات بی شمار انقلاب اسلامی پیوند حوزه و دانشگاه است و بنیانگذار این اقدام ارزنده ومهم آیت الله شهید دکتر مفتح با همکاری آیت الله مطهری و بهشتی بود.

وی با بیان اینکه پیوند حوزه و دانشگاه به معنی پیوند علم و معنویت و بصیرت است، گفت:این دو تفکر باید در کنار هم قرار گیرد و حوزه و دانشگاه با دو بال بصیرت و علم حرکت کند.

آیت الله علما در ادامه با اشاره به دستاوردهای بی شمار پیوند حوزه ودانشگاه ،گفت: یقینا نخستین دستاورد ایجاد پیوند بین حوزه و دانشگاه، ایجاد پیوند بین علم و معنویت است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه، تصریح کرد: حوزه های علمیه باید از فضای علمی دانشگاه باخبر باشند و دانشگاه ها هم بصیرتشان را بیش از پیش بالاببرند.

امام جمعه کرمانشاه، اظهار داشت: باید بیش از این ها بر روی مبحث وحدت بین حوزه و دانشگاه کار شود و نیاز است که در این رابطه اتاق فکر مشترکی با حضور بزرگان دانشگاهی و بزرگان حوزوی تشکیل شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، خاطر نشان کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی دانشگاه ما بیدار، علمی و متکی به خود است و اگر کسی هم بخواهد غیر از این روشی را انتخاب کند ناموفق خواهد بود.