درخت 34 متری کریسمس در واتیکان نورانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این درخت در کنار صحنه تولد در میدان سنت پیتر قرار دارد و تا پایان جشنهای سال نوی میلادی نیز برجای خود باقی خواهد ماند.

این درخت 34 متری از سوی شهر لوسون در شمال ایتالیا در ایالت بولزانو به پاپ بندیکت شانزدهم اهدا و سن آن 93 سال اعلام شده است.

این شهر علاوه بر درخت اصلی پنجاه درخت دیگر برای تزئین اماکن مختلف واتیکان به مقرپاپ اهدا کرده است.

سنت قرار دادن درخت کریسمس در میدان سنت پیتر واتیکان از سال 1982 توسط پاپ ژان پل دوم رهبر فقید کاتولیکها رواج یافت.

