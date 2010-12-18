  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۱

طی یک مراسم رسمی؛

درخت 34 متری کریسمس در واتیکان نورانی شد

درخت 34 متری کریسمس در واتیکان نورانی شد

چراغهای درخت بلند میدان سنت پیتر واتیکان در آستانه میلاد حضرت مسیح (ع) عصر دیروز جمعه 26 آذرماه طی یک مراسم عمومی بدون حضور پاپ روشن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این درخت در کنار صحنه تولد در میدان سنت پیتر قرار دارد و تا پایان جشنهای سال نوی میلادی نیز برجای خود باقی خواهد ماند.

این درخت 34 متری از سوی شهر لوسون در شمال ایتالیا در ایالت بولزانو به پاپ بندیکت شانزدهم اهدا و سن آن 93 سال اعلام شده است.

این شهر علاوه بر درخت اصلی پنجاه درخت دیگر برای تزئین اماکن مختلف واتیکان به مقرپاپ اهدا کرده است.

سنت قرار دادن درخت کریسمس در میدان سنت پیتر واتیکان از سال 1982 توسط پاپ ژان پل دوم رهبر فقید کاتولیکها رواج یافت.
 

کد مطلب 1212286

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها