به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد آسیابی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گردش کار توزیع تبرک به واحدهای مسکونی به این صورت است که از جنوب شهر شروع می شود و تا هر قسمت از محله ای که قبض ها تمام شود متوقف می شود و ادامه توزیع آن در سال بعد از همان نقطه شروع شده و ادامه می‌یابد و تلاش می شود طی چندسال همه محله های شهر بتوانند از تبرک حسینیه اعظم دریافت کنند.

آسیابی با اشاره به محلاتی که امسال قبض تبرک گوشت درب منازل آنها توزیع شده است گفت: این محلات شامل ضلع جنوبی خیابان کمربندی خیام حدفاصل ورودی جاده تبریز تا خانه‌های سازمانی سیلو،‌ سه راه جهاد، ‌حد فاصل ضلع غربی خیابان شهید مطهری(فرودگاه) تا میدان الله اکبر، سه راه امجدیه به سمت کمربندی 22 بهمن( مابین ضلع غربی خیابان فرودگاه و ضلع شرقی کمربندی 22 بهمن شامل خیابان‌های فرعی واقع در منطقه مثل خیابان درمانگاه و شورجه و ...) است.

وی افزود: محدوده مساجد سفینه النجاه، مسجد علی بن موسی الرضا (علیه السّلام)،‌مسجد امیرالمومنین،‌ تکیه حضرت علی اکبر،‌ تکیه نایب آقا،‌ مسجد سقا خانه،‌ محله حسینیه، مسجد سید ستار، تکیه لطف علی، ‌تکیه سقالر‌ و همچنین مساجد آهنگران بالا، سید فتح ا...،‌ ولیعصر،‌ جامع (سید)، مسجد سیدلر، مسجد یری بالا، ‌مسجد یری پایین و همچنین منطقه شهرک شهید رجایی ( پشت استادیوم 15 خرداد تا ضلع شمالی شرقی میدان ا... اکبر، سه راه امجدیه) از دیگر مناطقی است که قبض تبرک امسال حسینیه اعظم را دریافت کرده اند.

آسیابی ادامه داد: در نهایت قبوض تبرک در مناطق و محلات ضلع شمالی دروازه ارک تا آخر جاده همایون و از ابتدای خیابان سعدی شمالی و خیابان کارگران تا انتهای خیابان‌های مذکور (حد فاصل ضلع شرقی جاده همایون تا ضلع غربی خیابان کارگران(صفا) شامل محدوده مسجد امام حسین(علیه السّلام)، کوچه آتش نشانی،‌ کوچه پشت بیمارستان شهید بهشتی، کوچه قلعه میربهاء، محدوده مسکونی صاحب الزمان،‌ پشت بیمارستان ارتش و خیابان بهار و کوچه‌های فرعی آن توزیع شده است.

مسئول توزیع قبوض تبرک و هماهنگی تحویل گوشت حسینیه اعظم زنجان یادآور شد: به غیر از گلشهر کاظمیه و محلاتی که امسال قبوض تبرک توزیع شده است در شش سال گذشته کلیه شهر از قبوض تبرک حسینیه بهره مند شده اند.

آسیابی در زمینه روند دریافت نذورات و احشام و سیر بسته بندی گوشت‌ها گفت: نحوه دریافت گوسفند یا به صورت پرداخت نقدی و یا به صورت ذبح در مسیر دسته بوده است که در دو حالت، قبض رسید به شخص نذر کننده داده می‌شود و یا اینکه به صورت زنده، گوسفند را تحویل می‌دهند که در این حالت نیز همانند موارد قبل قبض رسید بسته گوشت تبرک دریافت می‌کنند.

وی اظهار داشت: طبق تصمیم هیأت امنا امسال در مورد نذری‌های نقدی بیش از سی هزار تومان و همچنین نذری‌های غیر نقدی بالای سی هزار تومان شامل طلا، فرش و سایر موارد یک قبض تبرک ارائه می‌شود.

مسئول توزیع قبوض تبرک و هماهنگی تحویل گوشت حسینیه اعظم زنجاندر زمینه روند آماده سازی و بسته بندی گوشت‌های تبرک خاطر نشان کرد: گوسفندانی که در مسیر دسته ذبح شده اند به کشتارگاه زنجان حمل شده و پس از مراحل پوست کنی و آماده سازی،‌ لاشه‌های قربانی‌ها به شرکت بسته بندی حمل شده و در آنجا قطعه بندی می‌شود.

آسیابی افزود: این بسته ها در اندازه های 450 گرمی بسته بندی شده و در سردخانه نگهداری می‌شود و در تمامی مراحل نیز موارد بهداشتی با حضور کارشناسان بهداشت بررسی و کنترل می شود.

وی ادامه داد: پس از بسته بندی گوشت‌ها، ‌افراد دارای قبوض می‌توانند از مکان تعیین شده روی قبض‌ها، ‌گوشت تبرکی خود را حداکثر تا روز اعلام شده روی حواله ها دریافت کنند.