تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و هشتم آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با نوزدهم دسامبر سال 2010 میلادی.
- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* پرسپولیس تهران - صبای قم، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی تهران
* سایپای البرز - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج
* پاس همدان - استیل آذین تهران، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
* راه آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران
* شهرداری تبریز - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* ذوب آهن اصفهان - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* شاهین بوشهر - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* فولاد خوزستان - استقلال تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز
- مرحله گروهی ششمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جام باشگاههای جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* اسکرا لهستان - الاهلی مصر
* دینامو مسکو روسیه - بولیوار آرژانتین
* ترنتینو ایتالیا - پائول میچل آمریکا
* پیکان ایران - العربی قطر
- نخستین دوره بازیهای پاراآسیایی که با حضور ورزشکاران کشورمان برگزار شد، امروز در شهر گوانگجو چین به پایان میرسد.
- هفته هفدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* شهید منصوری قرچک - کیش ایرقم، ساعت 15:30، سالن هفتم تیر قرچک
* دبیری تبریز - صنایع گیتی پسند اصفهان، ساعت 15:30، سالن علوم پزشکی تبریز
* شرکت ملی و حفاری ایران - راه ساری، ساعت 15:30، سالن نفت اهواز
* فولاد ماهان سپاهان - پرسپولیس تهران، ساعت 15:30، سالن پیروزی اصفهان
* لبنیات ارژن شیراز - علم و ادب سایپا مشهد، ساعت 15:30، شهید ابوالفتحی شیراز
- دومین روز از مسابقات شمشیربازی جهانی کلاس A جوانان امروز با حضور 87 ورزشکار از ایران و 6 تیم خارجی شرکت کننده در سالن افراسیابی تهران پیگیری میشود.
- سیزدهمین دوره رقابتهای هندبال قهرمانی زنان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* کره شمالی - ایران (دیدار افتتاحیه)
* ژاپن - ازبکستان
* چین - قزاقستان
* کره جنوبی - تایلند
- هفته هفدهم رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* لاتزیو - اودینزه
* باری - پالرمو
* کاتانیا - برشیا
* کیهوو - یونتووس
* ناپولی - لچه
* پارما - بولونیا
* سامپدوریا - جنوآ
- هفته هفدهم رقابتهای فوتبال بوندسلیگای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* بایرلورکوزن - فرایبورگ
* اشتوتگارت - بایرن مونیخ
- روز دوم از هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* آلمریا - ختافه
* اوساسونا - رئال زاراگوزا
* مالاگا - آتلتیکومادرید
* رئال مادرید - سویا
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