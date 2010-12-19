تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و هشتم آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با نوزدهم دسامبر سال 2010 میلادی.

- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* پرسپولیس تهران - صبای قم، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی تهران

* سایپای البرز - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

* پاس همدان - استیل آذین تهران، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان

* راه آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران

* شهرداری تبریز - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* ذوب آهن اصفهان - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* شاهین بوشهر - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* فولاد خوزستان - استقلال تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز

- مرحله گروهی ششمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جام باشگاه‎های جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* اسکرا لهستان - الاهلی مصر

* دینامو مسکو روسیه - بولیوار آرژانتین

* ترنتینو ایتالیا - پائول میچل آمریکا

* پیکان ایران - العربی قطر

- نخستین دوره بازی‌های پاراآسیایی که با حضور ورزشکاران کشورمان برگزار شد، امروز در شهر گوانگجو چین به پایان می‌رسد.

- هفته هفدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* شهید منصوری قرچک - کیش ایرقم، ساعت 15:30، سالن هفتم تیر قرچک

* دبیری تبریز - صنایع گیتی پسند اصفهان، ساعت 15:30، سالن علوم پزشکی تبریز

* شرکت ملی و حفاری ایران - راه ساری، ساعت 15:30، سالن نفت اهواز

* فولاد ماهان سپاهان - پرسپولیس تهران، ساعت 15:30، سالن پیروزی اصفهان

* لبنیات ارژن شیراز - علم و ادب سایپا مشهد، ساعت 15:30، شهید ابوالفتحی شیراز

- دومین روز از مسابقات شمشیربازی جهانی کلاس A جوانان امروز با حضور 87 ورزشکار از ایران و 6 تیم خارجی شرکت کننده در سالن افراسیابی تهران پیگیری می‌شود.

- سیزدهمین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی زنان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* کره شمالی - ایران (دیدار افتتاحیه)

* ژاپن - ازبکستان

* چین - قزاقستان

* کره جنوبی - تایلند

- هفته هفدهم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* لاتزیو - اودینزه

* باری - پالرمو

* کاتانیا - برشیا

* کیه‌وو - یونتووس

* ناپولی - لچه

* پارما - بولونیا

* سامپدوریا - جنوآ

- هفته هفدهم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* بایرلورکوزن - فرایبورگ

* اشتوتگارت - بایرن مونیخ

- روز دوم از هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* آلمریا - ختافه

* اوساسونا - رئال زاراگوزا

* مالاگا - آتلتیکومادرید

* رئال مادرید - سویا