باند توزیع مواد مخدر کراک در خرم آباد منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ غلام عباس غلامزاده ظهر شنبه در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: در پی کسب اخبار و گزارش مردمی مبنی بر اینکه یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر از نوع صنعتی بصورت گسترده در سطح شهر خرم آباد فعالیت دارد، ماموران مبارزه با مواد مخدر استان با هماهنگی مقام قضایی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی خاطر نشان کرد: ماموران با انجام کار های اطلاعاتی - پلیسی در یک عملیات ضربتی توانستند در بازرسی از محل باند یاد شده دو نفر از اعضای اصلی را دستگیر و از آنان مقدار 801 گرم مواد مخدر از نوع کراک و شیشه و یک عدد پایپ استعمال موادمخدر را کشف و ضبط کنند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان لرستان ادامه داد: این در حالیست که یکی از متهمان دستگیر شده از متهمان تحت تعقیب مراجع قضایی به جرم مشارکت در قتل است.

سرهنگ غلامزاده به دیگر کشفیات مواد مخدر استان در این مدت اشاره کرد و افزود : ماموران مبارزه با مواد مخدر استان در دو عملیات جداگانه با هماهنگی مقام قضایی در حین گشت زنی در محور خرم آباد - بروجرد توانستند از یکدستگاه خودرو پراید تاکسی مقدار 8 گرم تریاک و درمحله کیو خرم آباد در بازرسی بدنی از یکنفر تعداد250عدد قرص متادون را کشف و ضبط و دو نفر را دستگیر کنند.

وی گفت: متهمان جهت سیر مراحل قانونی به یگان انتظامی انتقال و پس از تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شدند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان لرستان یکی از مشکلات عمده نسل جوان جامعه را اعتیاد و گرایش به مصرف مواد مخدر دانست و گفت: اغلب جوانان با گذر از دوران بلوغ و نوجوانی دچار تحولات جسمی و روانی گوناگونی می شوند که تاثیرات زیادی بر رفتارها و عکس العمل های هیجانی آنها نسبت به اطرافیان می گذارد.

سرهنگ غلامزاده خاطر نشان کرد: احساس نارضایتی، عصبانیت، مخالفت، مبارزه جویی، عدم همکاری، بی اعتنایی و عیب جویی از جمله بدخلقی های است که زندگی نوجوانان را دشوارتر از پیش می کند و در مواردی این ویژگیهای رفتاری - اخلاقی نوجوانان، به گونه ای است که آنان را شدیدا مستعد آلوده شدن به انواع کجروی ها و آسیب های اجتماعی می سازد.