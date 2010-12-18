243 هزار تماس سرکاری با پلیس 110 لرستان!

سرهنگ کاظم علیزاده در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در طول 9 ماه طی شده از سالجاری تعداد 499 هزار و 332 مورد تماس با 110 لرستان گرفته شده است.

وی تصریح کرد: این در حالیست که این میزان تماس با پلیس 110 در سالجاری نشانگر رشد 57 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با بیان اینکه از تماس های گرفته شده تعداد 135 هزار و 210 مورد عملیاتی شده است، یادآور شد: همچنین از ان تماس ها بیش از 120 هزار مورد نیز در خصوص راهنمایی از پلیس بوده است.

سرهنگ علیزاده خاطر نشان کرد: با این اوصاف چیزی که نگران کننده است این است که حدود 243 هزار و 217 مورد از تماس های گرفته شده با پلیس 110 لرستان سر کاری بوده و فقط باعث اتلاف وقت پلیس شده است.

وی یادآور شد: نیاز است اصحاب رسانه ها در خصوص تماس های غیر ضروری با پلیس 110 توسط عده ای که حقوق دیگران را رعایت نمی کنند، فرهنگ سازی کنند.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با تاکید بر اینکه برخی افراد بدون رعایت حقوق دیگران با شماره 110 تماس می گیرند، عنوان کرد: این افراد با عملکرد خود در سرعت عمل پلیس در رسیدگی به درخواست های واقعی مردم خلل ایجاد می کنند.

وی از این اقدام نامناسب برخی افراد نا آگاه انتقاد کرد و بیان داشت: سامانه پلیس 110 برای رسیدگی به اقدامات و درخواست های ضروری مردم راه اندازی شده است لذا می طلبد مردم در راستای رعایت حقوق دیگران از تماسهای غیرضروری با این شماره تماس به طور جدی خودداری کنند.

سرهنگ علیزاده با تاکید بر اینکه پلیس سرمایه ملی و متعلق به آحاد جامعه است، عنوان کرد: مردم نیز برای ارائه خدمات مطلوب نیروی انتظامی به آنها باید نهایت همکاری و تعامل را با پلیس داشته باشند.