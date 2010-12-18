وحدت حوزه و دانشگاه به خوبی در جامعه تئوریزه نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مبینی عصر شنبه در نخستین نشست هم اندیشی اساتید و فضلای حوزه های علمیه مازندران در مجتمع فرهنگی اهل بیت(ع) ساری افزود: کشور نیازمند وحدت توامان حوزویان و دانشگاهیان است.

وی خاطر نشان کرد: مطالعات خوب و متقنی بر روی مقوله وحدت حوزه و دانشگاه در این دو نهاد اثرگذار جامعه صورت نگرفته است.

معاون دانشگاه پیام نور مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه نوعی انشقاق و تفکرغیراصولی در مورد حوزه ها در دانشگاه ها وجود دارد تصریح کرد: برخی افراد در دانشگاهها هنوز باور صحیحی از مبانی اسلامی ندارند.

مبینی با بیان اینکه برای اینکه تئوری اسلام را بشناسیم، نیازمند شناخت عمیق نسبت به دانشگاه و حوزه هستیم افزود: اسلامی کردن دانشگاه ها نیازمند وحدت بین حوزه و دانشگاه است.

وی یادآور شد: استعمارگران که همواره در گذشته خواهان جدایی بین تفکرات اسلامی و اومانیستی بودند اکنون به دنبال ایجاد انشقاق در وحدت حوزه و دانشگاه هستند.

حجت الاسلام طاهری، مدیر حوزه های علمیه مازندران نیز با اشاره به اینکه مبانی وحدت در جامعه اسلامی باید تقویت شود اظهار داشت: با تقویت این رویکرد بسیاری از بارزه های حوزه و دانشگاه در کشور اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه مازندران دارای تاریخ بسیار درخشان شیعی است اظهار داشت: این استان می تواند به نقه اصلی تحکیم و تقویت حوزه و دانشگاه در کشور مبدل شود.

27 آذر ماه سالروز شهادت دکتر مفتح به روز وحدت حوزه و دانشگاه در کشور نامگذاری شده است.