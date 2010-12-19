پرویز بیگی‌ حبیب‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نزدیک شدن به پایان مهلت ارسال آثار گفت: داوری آثار جشنواره از آخر ماه جاری شروع می‌شود و فکر می‌کنم دست کم 45 روز به طول بینجامد.

وی از فراوانی تعداد آثار ارسالی به این دوره از جشنواره شعر فجر نسبت به دوره‌های قبل خبر داد و با بیان اینکه "تعداد دقیق این آثار تا 30 آذر مشخص می‌شود" افزود: با توجه به اضافه شدن ترانه به دیگر بخش‌های جشنواره، ناچاریم تعداد داوران را افزایش دهیم.

دبیر پنجمین جشنواره شعر فجر تاکید کرد: در حال حاضر فهرست کاملی از کسانی که توانایی داوری در این دوره از جشنواره شعر فجر را دارند، تهیه کرده‌ایم ولی تعداد داورانی که به همکاری فراخوانده می‌شوند، متناسب با تعداد آثار خواهد بود و هر چه تعداد آثار بیشتر باشد، ما از داوران بیشتری بهره می‌گیریم.

بیگی ‌حبیب‌آبادی همچنین در پاسخ به این سوال که "آیا تمهیدی اندیشیده شده است که کتاب‌های داوران جزو آثار برگزیده نباشد؟" گفت: طبیعی است که در جشنواره شعر فجر آثار داوران نباید در رقابت شرکت داده شود؛ ممکن است کسی هم صلاحیت داوری داشته باشد و هم مسابقه ولی از بین این دو یکی را باید انتخاب کند.

وی در عین حال یادآور شد: البته من در این مورد هم خیلی اشکالی نمی‌بینم چون آثار توسط یک گروه داوری می‌شود نه یک نفر و اگر گروه داوری به این نتیجه برسد که آثار یکی از آنها (داوران) شایسته انتخاب است، این کار اشکالی ندارد ولی در این صورت باید آن داور از ادامه داوری صرف نظر کند.

دبیر پنجمین جشنواره شعر فجر همچنین با تاکید بر لزوم اعلام اسامی داوران این جشنواره گفت: داوران ما چهره‌های شناخته‌شده‌ای هستند و مشکلی برای انتشار اسامی آنها وجود ندارد ولی فکر می‌کنم 20 روز دیگر این سوال را بپرسید، بهتر است.

وی در پایان تاکید کرد: داوری آثار نیمه بهمن به پایان خواهد رسید و مراسم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره به فاصله چند روز به میزبانی تهران و در اسفندماه برگزار می‌شود.