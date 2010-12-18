اصولگراها به دستگاه قضا کمک کنند/ رئیس جمهور از حق خود گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی عصر شنبه در جمع دانشجویان دانشکده قضایی با بیان اینکه دستگاه قضایی با مشکلات زیادی مانند کمبود نیروی انسانی درگیر است گفت: برای حل این مشکلات طرحهای زیادی در حال اجرا است ولی مهمترین آن حفظ قاطعیت و استقلال دستگاه قضایی است.

رئیس قوه قضائیه افزود: استقلال دستگاه قضایی به شخصیت قضات و مدیران دستگاه قضا بستگی دارد، متاسفانه گاهی قضات استقلال رای را کمرنگ می کنند البته قضات قاطع هم کم نداریم ولی دانشجویان رشته قضایی باید این فکر را در خود پرورش دهند که در صدور آرا قاطع باشند.

آیت الله آملی لاریجانی اظهار داشت: ما کاری به قضاتی که دنیا طلب هستند و به دنبال جمع آوری مال و منال دنیوی هستند نداریم و در صورت تخلف با آنها برخورد می کنیم ولی آنچه حائز اهمیت است این است که رئیس قوه قضائیه و تمامی مسئولان قضایی با شهامت و شجاعت تلاش می کنند تا اقتدار و استقلال دستگاه قضایی را به معرض نمایش بگذارند.

در مبارزه با مفاسد اجتماعی باید از شعار دادن بپرهیزیم

وی مبارزه با مفاسد اجتماعی را از مهمترین برنامه های دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: در مبارزه با مفاسد اجتماعی باید از شعار دادن بپرهیزیم و این نیاز به قاطعیت دارد ولی متاسفانه مهمترین مانع در مباره با مفاسد اجتماعی عدم عزم جدی و خوف از اصحاب حقوق بشر است زیرا تا یک اعدام انجام می شود می گویند این مجازات غیرانسانی است که باید از آنها پرسید این مبانی را از کجا آورده اید و چگونه قانون شده است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: متاسفانه غرب با کمال خونسردی حملات وحشیانه خود را به غیر نظامیان توسط بمبهای کشتار جمعی و شیمیایی انجام داده و می دهد و این کار از نظر آنها اشکالی ندارد حالا اگر ایران یک متهم را برای جزای قتل اعدام کند می شود نقض حقوق بشر. برخی از وکلا هم در رسانه های غربی به این کار قانونی انگ بی قانونی می زنند.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: مگر در غرب و آمریکا اعدام انجام نمی شود در حالی که ما بر اساس قوانین و حدود الهی قصاص داریم که نباید در آن مجامله کنیم به همین دلیل در برخورد با این متهمان خوفی نداریم.

وی گفت: در هیروشیما صدها هزار نفر بر اساس بمب اتم از بین رفتند و هنوز نسلهای باقیمانده از آن جنایت از نظر ژنتیکی دچار مشکل هستند و آنها از این عمل خجالت و شرمسار نیستند در حالی که خداوند متعال در قرآن فرموده است قصاص حیات است و به آرامش جامعه کمک می کند.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: اخیرا فیلم کوتاهی را مشاهده کردم که در آن جوانی شهرستانی کیفی در دست دارد و دو نفر از پشت با 12 ضربه چاقو کیف را از جوان می گیرند به نحوی که وقتی جوان به دیوار تکیه می دهد دیوار پر از خون می شود هر چند که جوان به سرعت به بیمارستان منتقل شده و زنده می ماند ولی اینکه جانیان آزادانه در کشور تردد می کنند نشان از عدم بازدارندگی کارهای ما دارد و باید با قاطعیت با این جرایم برخور کنیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به پرونده دیگری در مورد مفاسد اجتماعی گفت: در این پرونده جوانی از بانک بیرون آمده و مقداری پول را از شخص دیگر می دزدد و آرام آرام فرار می کند که از نیروی انتظامی درخواست جدی داریم در معرفی مفاسد اجتماعی به دستگاه قضایی سرعت بیشتری به خرج دهند و دستگاه قضایی هم باید به سرعت پیگیری کند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون سلاح سرد با سلاح گرم هیچ فرقی ندارد گفت: در هر دو مورد استفاده از سلاح محاربه و شخص مفسد فی الارض شناخته شده و محکوم به اعدام است و هیچگونه مصالحه ای در این مورد انجام نمی شود حتی اگر شخص چاقویی را بر گردن یکنفر بگیرد و او را تهدید کند و بعد پول آن را بدزدد آن شخص به سرعت اعدام می شود لذا اشرار باید بدانند که این مسیر قابل ادامه دادن نیست و برای اینکه دستگاه قضایی بتواند به اهداف خود برسد همه باید کمک کنند.

بچه های حزب اللهی و اصولگراها به دستگاه قضایی کمک کنند

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در برخی از مواقع احساس می شود که هجمه های حساب شده ای متوجه دستگاه قضایی است گفت: توقع ما این است که بچه های حزب اللهی و اصولگراها به دستگاه قضایی کمک کنند زیرا قوه قضائیه برای شخص من نیست و باید در دوران انقلاب محکم و مستقل باقی بماند چرا که من تنها امانتدارم البته قبول داریم کاستیهایی وجود دارد ولی مدیران دستگاه مشغول به رفع کاستیها هستند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اتهامات برخی افراد به قوه قضائیه به جرمهای ناکرده گفت: یک آقایی خطاب به من نوشته است چرا در مورد سران فتنه کوتاهی می کنید اگر شما اقدام نکنید ما خودمان اقدام می کنیم.

اقدام در مورد سران فتنه به مصلحت نظام نیست

وی افزود: یکسال قبل من سران فتنه را مجرم معرفی کردم زیرا آنها علیه نظام اقدام کرده بودند و در لفافه هم گفتم که مصالح عمومی نظام مانع از اقدام جدی علیه سران فتنه می شود و بنده در این مورد مسئول نیستم ولی متاسفانه این آقا در نوشته خود اظهار داشته است که من در روبروی رکن یمانی قسم می خورم که علت اینکه رئیس مجلس در مورد سران فتنه صحبت نکرده این است که اگر حکومت عوض شود در حکومت بعدی هم دست داشته باشد که من در جواب می گویم انا لله وانا الیه راجعون.

آیت الله آملی لاریجانی اظهار داشت: از گفته نماینده مجلسی که عنوان کرده چرا قوه قضائیه در مورد سران فتنه اقدام نمی کند متعجبم چرا که بنده شفاها به وی توضیح دادم که مصلحت نظام ایجاب نمی کند.

دستگیر کردن سران فتنه برای دستگاه قضایی کاری ندارد

آیت الله آملی لاریجانی افزود: شنیده ام در روز عاشورا روحانی بالای منبر رفته و گفته است قوه قضائیه تو بی عرضه ای که نتوانستی برای سران فتنه اقدام موثری انجام دهی که در پاسخ باید بگویم که این مسیری که آنها در پیش گرفته اند درست نیست مگر دستگیر کردن سران فتنه برای دستگاه قضایی کاری دارد. از احدی هم نمی ترسیم، سفارش هیچکس را هم نمی پذیریم و تنها بر اساس فرامین مقام معظم رهبری عمل می کنیم.

دستگاه قضایی متعلق به هفتاد میلیون ایرانی است

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نامه منتشر شده علیه قوه قضائیه و اظهارات نویسنده که عنوان کرده من قانون اساسی را قبول ندارم بلکه وصیتنامه پدر شهیدم را قبول دارم گفت: زمانی بنی صدر گفت من به قانون عمل نمی کنم امام گفت غلط می کنی به قانون عمل نمی کنی ولی متاسفانه برخی سایتهای منتصب به دستگاهها این نامه توهین آمیز به دستگاه قضایی را منتشر کرده اند ولی آنچه مهم است این است که مردم باید بدانند دستگاه قضایی حتی با انسانهای مومن و متدین که جرمی مرتکب شده اند هم برخورد می کند. همچنین به عنوان مثال اگر زن بدکاره ای هم گفت ملکم را گرفته اند یا حقم ضایع شده است ما به دعاوی او هم رسیدگی می کنیم زیرا دستگاه قضایی برای هفتاد میلیون ملت ایران است.

رئیس جمهور از حق خودش گذشت

آیت الله آملی لاریجانی در مورد اینکه عده ای گفته اند شما نسبت به توهین به رئیس جمهور اقدامی نکرده اید گفت: بنده به آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفتم که در این مورد قاطعانه عمل کند هر چند که رئیس جمهور از حق خودش گذشت ولی افترا و توهین به مقامات کشور جرم عمومی است و شکایت نمی خواهد. البته در این مورد ما برخی را شناسایی و بعضی از سایتها را بستیم .البته در این راه بر اساس سیاستهای کلی دستگاه قضایی ذره ای عقب ننشسته و از فرامین مقام معظم رهبری اطاعت می کنیم.