سه تن گوشت غیر بهداشتی در کرمانشاه معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نادر پرور بعداز ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با استمرار و تقویت فعالیت اکیپ های بازرسی دامپزشکی در حوزه شهری، طی هفته گذشته دو تن و 630 کیلوگرم مرغ منجمد تاریخ مصرف گذشته از یکی از سردخانه های شهرستان و نزدیک به 400 کیلوگرم گوشت قرمز غیربهداشتی از دو رستوران و کبابی کشف و معدوم شد.

پرور به اشاره به تشدید فعالیتها در سطح شهر به ویژه بازار روز کرمانشاه، گفت: با هماهنگی نیروی انتظامی و تشکیل اکیپ ویژه کلیه افرادی که از این پس اقدام به فروش لاشه دام کشتار خیابانی نمایند به شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های تهدید بهداشت عمومی معرفی خواهند شد.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از شهروندان ساکن شهر کرمانشاه درخواست کرد فرآورده های خام دامی مورد نیاز را تنها از مراکز تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند.