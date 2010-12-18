کارگاه نقاشی "سوز حسینی" در اردبیل برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این کارگاه نقاشی که توسط حوزه هنری استان بعد از ظهر شنبه برپا شده است، با موضوع وقایع محرم و عاشورا و با حضور و رقابت هنرمندان استان برگزار می شود.

در این کارگاه نقاشی هنرمندان شرکت کننده آثار خود با ارایه تکنینک آزاد خلق خواهند کرد.

این کارگاه در طی مدت برگزاری که دو روز ادامه خواهد داشت، پس از جمع آوری آثار به چهار نفر از برگزیدگان لوح تقدیر، جوایز نقدی و هدایایی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

مدیر حوزه هنری استان اردبیل از علاقمندان خواست برای ثبت نام و شرکت در این برنامه به واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان مراجعه کرده و یا با شماره تلفن های 2243001 و 2243000 تماس حاصل کنند.

