  1. استانها
  2. اردبیل
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۳

کارگاه نقاشی "سوز حسینی" در اردبیل برپا شد

کارگاه نقاشی "سوز حسینی" در اردبیل برپا شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: همزمان با سومین روز از شهادت سید و سالار شهیدان امام حسین (ع)، کارگاه نقاشی "سوز حسینی" در اردبیل برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این کارگاه نقاشی که توسط حوزه هنری استان بعد از ظهر شنبه برپا شده است، با موضوع وقایع محرم و عاشورا و با حضور و رقابت هنرمندان استان برگزار می شود.

در این کارگاه نقاشی هنرمندان شرکت کننده آثار خود با ارایه تکنینک آزاد خلق خواهند کرد.

این کارگاه در طی مدت برگزاری که دو روز ادامه خواهد داشت، پس از جمع آوری آثار به چهار نفر از برگزیدگان لوح تقدیر، جوایز نقدی و هدایایی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

مدیر حوزه هنری استان اردبیل از علاقمندان خواست برای ثبت نام و شرکت در این برنامه به واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان مراجعه کرده و یا با شماره تلفن های 2243001 و 2243000 تماس حاصل کنند.
 

کد مطلب 1212305

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها