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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۴۴

برگزاری بیستمین مسابقه بین المللی نقاشی‌ کودکان با موضوع محیط زیست

برگزاری بیستمین مسابقه بین المللی نقاشی‌ کودکان با موضوع محیط زیست

بیستمین مسابقه بین المللی نقاشی‌ کودکان با موضوع محیط زیست با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و بنیاد صلح جهانی‌ و محیط زیست مستقر در کشور ژاپن و شرکتهای بایر و نیکون ژاپن برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد از سال 1991 همه ساله مسابقه ویژه کودکان 6 تا 14 سال را برگزار می کند که امسال موضوع آن "زندگی در جنگل" است و به دلیل نامگذاری سال 2011 به عنوان سال جنگلها  انتخاب شده است.

شرایط شرکت در مسابقه

- استفاده از ابزار نقاشی (مداد رنگی، پاستل، رنگ و روغن، آبرنگ و ...) آزاد است.
- نقاشی ها باید بر روی کاغذ A4  یا A3   کشیده شده باشد.
- نام و نام خانوادگی، سن (روز، ماه و سال تولد به تاریخ میلادی)، جنسیت، نشانی کامل، شماره تلفن و ایمیل بر روی کاغذی جداگانه در پشت نقاشی ذکر شود. (همه موارد به انگلیسی)
- آثاری که در مسابقات دیگری شرکت داده شده باشد پذیرفته نخواهد شد.
- هیچ کلمه یا متنی نباید در نقاشی نوشته شود.
- متقاضیان شرکت در این مسابقه تا 25 فروردین 1390 فرصت دارند آثار خود را به نشانی زیر ارسال کنند:

United Nations Environment Programme Regional Office for Asia and the Pacific
Tanawan Sarabuddhi (Ms)
Staff Assistant
2nd Floor, United Nations Building
Rajdamnern Nok Ave., Bangkok 10200 THAILAND
کد مطلب 1212308

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