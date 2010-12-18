برگزاری بیستمین مسابقه بین المللی نقاشی‌ کودکان با موضوع محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد از سال 1991 همه ساله مسابقه ویژه کودکان 6 تا 14 سال را برگزار می کند که امسال موضوع آن "زندگی در جنگل" است و به دلیل نامگذاری سال 2011 به عنوان سال جنگلها انتخاب شده است.



شرایط شرکت در مسابقه



- استفاده از ابزار نقاشی (مداد رنگی، پاستل، رنگ و روغن، آبرنگ و ...) آزاد است.

- نقاشی ها باید بر روی کاغذ A4 یا A3 کشیده شده باشد.

- نام و نام خانوادگی، سن (روز، ماه و سال تولد به تاریخ میلادی)، جنسیت، نشانی کامل، شماره تلفن و ایمیل بر روی کاغذی جداگانه در پشت نقاشی ذکر شود. (همه موارد به انگلیسی)

- آثاری که در مسابقات دیگری شرکت داده شده باشد پذیرفته نخواهد شد.

- هیچ کلمه یا متنی نباید در نقاشی نوشته شود.

- متقاضیان شرکت در این مسابقه تا 25 فروردین 1390 فرصت دارند آثار خود را به نشانی زیر ارسال کنند:

United Nations Environment Programme Regional Office for Asia and the Pacific

Tanawan Sarabuddhi (Ms)

Staff Assistant

2nd Floor, United Nations Building

Rajdamnern Nok Ave., Bangkok 10200 THAILAND