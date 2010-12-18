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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۱

به علت بارش سنگین برف/

بازی چلسی - منچستریونایتد و چهار بازی دیگر به تعویق افتاد

بازی چلسی - منچستریونایتد و چهار بازی دیگر به تعویق افتاد

دیدار حساس روز یکشنبه تیم های فوتبال چلسی و منچستریونایتد به دلیل بارش سنگین برف برگزار نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار دیدار روز شنبه رقابت های هفته هجدهم لیگ برتر انگلستان به دلیل بارش سنگین برق به زمان دیگری موکول شده است. دیدارهای تعویق افتاده این هفته از مسابقات عبارتند از: لیورپول - فولهام ، آرسنال - استوک سیتی، ویگان اتلتیک - آستون ویلا و نیوکاسل بیرمنگام.

بر پایه گزارش ساکرنت، دیدار روز یکشنبه تیم های فوتبال چلسی و منچستریونایتد هم به دلیل گزارش پلیس و مسئولان محلی به زمان دیگری موکول شده است. دیدار تیم های ساندرلند و بولتون در جریان است و بلکبرن - وستهام هم دیگر دیدار این هفته از رقابت ها را برگزار خواهند کرد.

کد مطلب 1212309

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