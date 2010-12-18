سینما آزادی بروجرد همچنان در انتظار بازسازی

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، پس از زلزله سال 85 سینما آزادی شهر بروجرد به علت خسارت و آسیب دیدگی بسته شد و طی چند سال اخیر سایه هیچ تماشاگری بر دیوارهای سرد و تاریک این سینما نیفتاده است و صندلی های سالن سینما نیز امروز خالی از هر تماشاگری است.

این در حالیست که هم اکنون سهم شهرستان بروجرد با جمعیت بالای 300 هزار نفر تنها یک سینمای فعال و یک سینمای زلزله زده است که هنوز بازسازی نشده است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد ظهر شنبه در حاشیه بازدید از سینماهای بروجرد به خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: رونق سینماهای این شهرستان نیازمند حمایت بیشتر مسئولان فرهنگی هنری استان است.

نادر ارجمندی ادامه داد: سینما آزادی بروجرد از سال 85 جهت بازسازی تعطیل شده و به رغم تعهدات حوزه هنری در این خصوص متاسفانه تاکنون برای بازسازی و راه اندازی مجدد آن اقدامی صورت نگرفته است.

وی اظهار داشت: تعطیلی سینما آزادی بروجرد باعث نگرانی شهروندان و علاقه مندان به حوزه فرهنگی شده و این افراد خواستار بازسازی و فعالیت مجدد این واحد فرهنگی هستند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد با اشاره به فعالیت تنها سینمای این شهرستان، یادآور شد: سینما فلسطین بروجرد نیز طی دو سال اخیر رونق بیشتری نسبت به گذشته داشته و میزان فروش بلیط و متقاضی مراجعه به این سینما پنج برابر شده است.

وی گفت: با توجه به این رشد، فروش بلیط باز هم به حد نصاب قابل قبولی نرسیده و نیاز به حمایت بیشتر حوزه هنری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از صنعت سینما در این شهرستان است.

ارجمندی افزود: سینما فلسطین بروجرد دارای یک هزار صندلی است که روزانه تنها حدود 100 نفر برای تماشای فیلم به این سینما مراجعه می کنند.

این سخنان سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز رئیس حوزه هنری استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفته بود: پس از زلزله سال 85 این سینما به دلیل تخریب هایی که در دیوارها و سقف آن به وجود آمده به طور کامل تعطیل شد.

شیرزاد نعمتی نیا با بیان اینکه بیش از 40 سال از ساخت این سینما در بروجرد می گذرد، بیان داشت: با توجه به قدمت بالای این سینما تعمیر آن قابل توجیه نیست و باید برای نوسازی آن اقدام شود.

وی با اشاره به پیگیری های انجام شده از طریق وزارت ارشاد و حوزه هنری کشور در این راستا، ادامه داد: مطابق این پیگیری ها قرار شد که با تخریب سینمای کنونی در محل آن یک مجتمع تجاری فرهنگی ساخته شود.

نعمتی نیا با بیان اینکه احداث این پروژه به اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان نیاز دارد، ادامه داد: این در حالی است که شهرداری بروجرد نیز برای احداث این مجتمع فرهنگی بیش از سه میلیارد تومان عوارض طلب کرده است.

وی با بیان اینکه در این زمینه جلسات متعددی با شهرداری بروجرد برگزار شده است، عنوان کرد: با پیگیری های انجام شده میزان عوارض به بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان رسید که با این اوصاف نیز حوزه هنری توان پرداخت این میزان اعتبار را ندارد.

رئیس حوزه هنری لرستان از شهرداری بروجرد خواست در راستای نوسازی سینما آزادی و ایجاد یک مجتمع تجاری فرهنگی در این شهرستان همکاری کند و خاطر نشان کرد: در صورتیکه شهرداری بروجرد در این زمینه قول مساعد دهد در کمتر از یک هفته کلنگ احداث مجتمع تجاری فرهنگی در محل سینما آزادی بروجرد به زمین زده خواهد شد.

به هر حال به نظر می رسد وجود تنها یک سینما در شهر فرهنگی بروجرد به عنوان دیار فرزانگان یکی از مشکلاتی است که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود که در این راستا باید هر چه سریعتر کار بازسازی سینما آزادی به عنوان یکی از قدیمی ترین سینماهای استان لرستان آغاز شود و این امر نیز در گرو همکاری و تعامل همه دستگاههای اجرایی از جمله شهرداری بروجرد است.