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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۹

مرادیان خواستار شد:

اندیشه های دینی دانشجویان آسیب شناسی شود

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه پیام نور مازندران خواستار آسیب شنایی در اندیشه های سیاسی دانشجویان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی الله مرادیان بعد از ظهر شنبه در همایش ضرورتهای وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکاء، اظهار داشت: حاکمیت دینی در راس برنامه هایما قرار دارد و دشمن اکنون با زیر سئوال بردن حاکمیت دینی برآن است تا وحدت بین حوزه و دانشگاه را زیر سئوال ببرد که باید در این رابطه موشکافانه وارد شویم.

وی خاطر نشان کرد: رسالت تاریخی ما ایجاد وحدت و یکپارچگی در جامعه و وحدت بین حوزه علم و دین است که باید در این راستا با تمام توان وارد شویم.

مرادیان تصریح کرد: دشمن با درک روحانیون و علمای شیعه  در پی ضربه زدن به این عنصر است و بادی با تفکر انقلابی این توطئه ها را از بین ببریم.

وی، دسیسه های مختلف دشمنان بر اسلام و روحانیت و  دانشگاهیان را  بیانگر نقطه قوت و تلاش همه جانبه این قشر از جامعه دانست که با تمام توان برای اسلام و ایران وارد صحنه شده اند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور مازندران، خاطر نشان کرد: اکنون جنبش علمی ما با استفاده از متون دینی و اسلامی در ححال رد است و جای هیچ نگرانی در ای رابطه وجود ندارد چرا که دانشمندان ما در زمینه های مختلف هوا فضا، هسته ای، پزشکی، علوم اسلامی، انسانی و اجتماعی به نقطه رشد و بالندگی رسیده اند.

وی یادآور شد: ترور دانشمندان ما توسط دشمنان نیز به  دلیل ترس و هراس از افزایش علوم مختلف ایرانیان در جهان است.
مرادیان تصریح کرد: در حوزه تعمیق اندیشه دینی دانشجویان باید در دانشگاه‌ها آسیب‌شناسی صورت گیرد، و در این رابطه باید بصورت کاربدی وارد شویم و مراقب فعل و انفعالات دشمنان باشیم.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور مازندران، ادامه داد: نسل اول و دوم انقلاب بدرستیاز این انقلاب صیانت نمودند و اکنون باید نسل سوم انقلاب نیز دین بزرگ خود را به این انقلاب بدرستی ادا کند.

کد مطلب 1212311

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