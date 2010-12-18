اندیشه های دینی دانشجویان آسیب شناسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی الله مرادیان بعد از ظهر شنبه در همایش ضرورتهای وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکاء، اظهار داشت: حاکمیت دینی در راس برنامه هایما قرار دارد و دشمن اکنون با زیر سئوال بردن حاکمیت دینی برآن است تا وحدت بین حوزه و دانشگاه را زیر سئوال ببرد که باید در این رابطه موشکافانه وارد شویم.

وی خاطر نشان کرد: رسالت تاریخی ما ایجاد وحدت و یکپارچگی در جامعه و وحدت بین حوزه علم و دین است که باید در این راستا با تمام توان وارد شویم.

مرادیان تصریح کرد: دشمن با درک روحانیون و علمای شیعه در پی ضربه زدن به این عنصر است و بادی با تفکر انقلابی این توطئه ها را از بین ببریم.

وی، دسیسه های مختلف دشمنان بر اسلام و روحانیت و دانشگاهیان را بیانگر نقطه قوت و تلاش همه جانبه این قشر از جامعه دانست که با تمام توان برای اسلام و ایران وارد صحنه شده اند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور مازندران، خاطر نشان کرد: اکنون جنبش علمی ما با استفاده از متون دینی و اسلامی در ححال رد است و جای هیچ نگرانی در ای رابطه وجود ندارد چرا که دانشمندان ما در زمینه های مختلف هوا فضا، هسته ای، پزشکی، علوم اسلامی، انسانی و اجتماعی به نقطه رشد و بالندگی رسیده اند.

وی یادآور شد: ترور دانشمندان ما توسط دشمنان نیز به دلیل ترس و هراس از افزایش علوم مختلف ایرانیان در جهان است.

مرادیان تصریح کرد: در حوزه تعمیق اندیشه دینی دانشجویان باید در دانشگاه‌ها آسیب‌شناسی صورت گیرد، و در این رابطه باید بصورت کاربدی وارد شویم و مراقب فعل و انفعالات دشمنان باشیم.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور مازندران، ادامه داد: نسل اول و دوم انقلاب بدرستیاز این انقلاب صیانت نمودند و اکنون باید نسل سوم انقلاب نیز دین بزرگ خود را به این انقلاب بدرستی ادا کند.