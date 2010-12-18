صنایع دستی در استانهای لرنشین رو به فراموشی می رود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری بعد ازظهر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان بهمئی، افزود: باید دوباره صنایع دستی در شهرها و روستاهای احیا گردد و به آنها رونق داده شود تا زمینه تولید، اشتغال و افزایش درآمد بیشتر مردم از این راه ایجاد گردد.

نوذری بیان کرد: صنایع دستی این استان می تواند در سطح ملی و بین المللی جایگاه مناسبی را کسب کند و به منبع درآمد خوبی برای مردم تبدیل گردد .

وی بر ایجاد مشاغل خانگی در استان تاکید کرد و اظهار داشت: برای خود اشتغالی و ایجاد مشاغل خانگی محدودیتی در واگذاری مقدار تسهیلات برای استان وجود نخواهد داشت.

استاندار همچنین به مدیران اجرایی نسبت به هزینه کرد نیم درصد سهم اعتبارات فرهنگی برای فعالیت های قرآنی تاکید کرد.

نوذری تصریح کرد: مدیران باید کار فرهنگی را به عنوان پیشانی کارهای خود قلمداد نمایند و با ارایه طرح و برنامه های فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی ماموریت و فعالیت های فرهنگی دستگاه ها را تعریف کنند.

نوذری بیان کرد: باید به دنبال اشتغال پایدار برویم، لذا آوردن شرکتهای دولتی که بتوانیم از منابع و ثروت آنها استفاد کرد یکی از این فرصتهاست که مدیران باید به این مسئله اهتمام کامل داشته باشند.

وی یاد آور شد: استان می تواند برای طرحها و پروژه هایی که در استان توجیه اقتصادی آنان پذیرفته می شود، تا سقف 10میلیارد تومان تسهیلات در اختیار آنها قرار دهد.