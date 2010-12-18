بیانیه حوزه هنری به مناسبت شهادت عزاداران حسینی در چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: شهادت عزاداران حسینی چابهار در روز تاسوعا برگی دیگر به پرونده قطور، سیاه و ننگین عوامل پلید آمریکا و اسرائیل در تلاش برای ایجاد اختلاف و تفرقه میان مسلمانان شیعه و سنی افزود.



در ادامه این متن آمده: دشمنان ملت بزرگ و سرفراز ایران با به شهادت رساندن عزاداران حسینی در روز متعلق به حضرت ابوالفضل العباس (ع) تنها آبروی نداشته خود را بردند و قطعا نخواهند توانست خللی در صفوف متحد مسلمانان و ملت ولایتمدار ایران اسلامی وارد آورند و با این اقدام کور موجب استحکام بیشتر همدلی آنان خواهند شد.

ملت مسلمان و انقلابی ایران بارها و بارها نشان داده‌اند در راه حفظ ارزش‌های اسلام و انقلاب تا آخرین قطره خون خود می‌ایستند و شهادت در روز تاسوعای حسینی و با پیراهن عزای بزرگ پرچمدار حماسه کربلا نشان لیاقتی است که تنها بر سینه بندگان خالص و مخلص حضرت حق می‌نشیند.

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی منافقان کوردل، جنایت ضد انسانی شهرستان چابهار را به محضر حضرت ولی عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب، مردم شریف و شهیدپرور چابهار، علمای اهل تشیع و تسنن به ویژه بازماندگان شهدای فاجعه تروریستی تسلیت می‌گوید و برای مجروحان از درگاه خداوند متعال شفای عاجل مسئلت دارد.

