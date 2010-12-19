برنامه لیگ برتر بسکتبال اعلام شد/ دیدار قهرمان و نایب قهرمان با تازه واردها

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال، در هفته نخست فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور که از دوم دی‏ماه آغاز می شود تیم مهرام به عنوان مدافع عنوان قهرمانی به مصاف تیم تازه لیگ برتری شده حفاری ملی ایران می‏رود.

پویا تهران نیز دیگر تیم تازه وارد به رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور است که به عنوان حریف ذوب آهن در هفته نخست معرفی شده است. ذوب آهن سال گذشته نایب قهرمان لیگ برتر شد. برنامه کامل دیدارهای هفته نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

* پتروشیمی بندرامام - راه و ترابری قم (سالن بسکتبال شهرک بعثت - ساعت 16)

* کاسپین قزوین - هیئت بسکتبال شهرکرد (سالن بسکتبال قزوین - ساعت 16)

* BA شیراز - توزین الکتریک کاشان (سالن بسکتبال شیراز - ساعت 16)

* مهرام تهران - حفاری ملی ایران (سالن بسکتبال آزادی - ساعت 17)

* دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان (سالن بسکتبال آزادی - ساعت 19)

12 تیمی بودن مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز گذشته شنبه و به دنبال روشن شدن تکلیف کاسپین قزوین و BA شیراز برای حضور در رقابت‌ها نهایی شد.