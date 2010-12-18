امسال ملوان با استراتژی خاص در جام حذفی حضور می یابد

اردشیر پورنعمت در گفتگو با خبرنگارمهربا بیان اینکه در جام حذفی به دنبال قهرمانی هستیم، افزود: خوشبختانه با استراتژی مناسب کادر فنی و تلاش و زحمات مجموعه بازیکنان به نتایج مطلوبی در جام حذفی دست پیدا کرده ایم که در این میان سابقه تاریخی تیم ریشه دار ملوان در جام حذفی و شخصیت پرافتخارآن که ناشی از حضور در شش فینال جام حذفی بود، بار دیگر تداعی شد.

وی با اشاره به اینکه ملوان همیشه یکی از مدعیان کسب مقام قهرمانی در جام حذفی بوده وهست، اظهار داشت: امسال با استراتژی خاصی در جام حذفی به میدان رفته چراکه هدف رسیدن به مقام قهرمانی در این دوره از مسابقات است.

پورنعمت با بیان اینکه در دو بازی اخیر بیرون خانه جام حذفی در کنار تیم حضور داشتم گفت: برای رسیدن به جمع چهار تیم برتر دو بازی سخت 120دقیقه ای خارج از خانه را در بوشهر و تبریز پشت سرگذاشتیم که به شخصه شاهد تلاشهای بازیکنان تیم بودم که با وجود شرایط سخت آب و هوایی در بوشهر و حضور تماشاگران پرشور تبریزی موفق به شکست آن دو تیم شدیم.

وی همچنین مساعدتهای ویژه مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد انزلی در کسب موفقیتهای اخیر ملوان بسیار حائز اهمیت دانست و یادآورشد: پس از برد مقابل تراکتور سازی تبریز جریمه های پیشین بازیکنان بخشیده و همینطوربا مساعدت ویژه مدیرعامل منطقه آزاد انزلی پاداش های سه بازی اخیر پرداخت شد.

مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی ملوان ادامه داد: قبل از بازی سپاهان پاداش بازی با تراکتور به حساب بازیکنان واریز خواهد شد تا بخشی از زحمات بازیکنان با تعصب ملوان قدردانی شده باشد.