550 خیر مدرسه ساز در لرستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان الیگودرز، حسین اسدی پور ظهر شنبه در مراسم کلنگ زنی استخر دانش آموزی این شهرستان در سخنانی اظهار داشت: خیرین مدرسه ساز همگام با دولت عدالت محور و حتی در بعضی موارد در امر ساخت و ساز فضاهای آموزشی پیشگام بوده اند.

وی افزود: در حال حاضر تعداد 550 خیر مدرسه ساز در استان لرستان در امر مدرسه سازی مشارکت دارند که از این تعداد 425 خیر مرد و 103 زن می باشند.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان از فعالیت 22 خیر حقوقی در استان خبر داد و یادآور شد: استخر دانش آموزی الیگودرز در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع و با زیربنای یک هزار و 750 مترمربع احداث می شود.

اسدی پور اعتبار لازم برای احداث این استخر دانش آموزی را 13 میلیارد ریال ذکر کردو یادآور شد: این اعتبار به صورت 100 درصدی توسط یکی از خیرین الیگودرزی هزینه می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که این پروژه حداکثر تا سال 90 آماده بهره برداری شود.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان با تاکید بر مشارکت خیرین در استان، خاطر نشان کرد: همشهریان و هم استانیهایی که این امکان را دارند، می توانند با ساخت مدرسه و یا تهیه تجهیزات و...آموزش و پرورش و دانش آموزان را یاری کنند.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم و به منظور قدردانی از احمد رضا گودرزی خیر مدرسه ساز الیگودرزی لوحهای تقدیری از طرف مجمع خیرین مدرسه ساز استان و اداره کل نوسازی مدارس به وی اهدا شد.