قالب مبانی علمی پژوهشی دانشگاه ها غربی است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق علی موحد منش بعد از ظهر شنبه در نخستین هم اندیشی اساتید دانشگاه و طلاب حوزه های علمیه مازندران که نماینده ولی فقیه در مازندران نیز حضور داشت افزود: با نگاهی به مدل ها و برنامه ریزی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، پژوهشی و دانشگاهی کشور در می یابیم که قالب این پژوهش ها گرته برداری از کشورهای غربی بوده است.

وی خاطر نشان کرد: مدل منبعث از نظام اسلامی، فقهی و دینی کمتر در دانشگاه ها و فضاهای فرهنگی کشور بروز داشته است.

رئیس دانشگاه پیام نور مازندران با اشاره به اینکه قالب پژوهش ها و مدل های برنامه ریزی تحقیقاتی نیز از طریق الگوهای غربی در کشور اجرایی می شود تصریح کرد: قالب های پژوهشی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کشور رنگ و بوی غربی به خود گرفته است.

موحدمنش با بیان اینکه حوزه و دانشگاه باید از طریق حفظ وحدت توامان، بسیاری از مبانی فقهی و اسلامی مدنظر جامعه را در دانشگاه ها نهادینه سازد یادآور شد: در صورتی که مطالعات دانشگاهی به سمت مبانی دینی و ارزشی سوق یابد، خروجی تحقیقات با برکت خواهد شد.

وی افزود: به واسطه استفاده از بسیاری پیش فرض های علوم غربی، فعالیت های علمی پژوهشی کشور التقاطی شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور مازندران تاکید کرد: حوزه های علمیه باید بسترساز تقویت رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها برای تحقق اسلامی شدن دانشگاه ها کنند.

موحدمنش با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی، مدیریت، مباحث سیاسی و اجتماعی در کشور به واسطه التقاتات غربی بی اثربوده است افزود: دانشگاه پیام نور مازندران، آمادگی حمایت از پژوهش های مرتبط با تقویت حوزه و دانشگاه در استان است.