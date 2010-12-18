نقش تربیتی در مدارس مختص معلمان پرورشی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اکبر حلیمی بعد از ظهر شنبه در اولین نشست هماهنگی و توجیهی فعالیتهای مشاوره ای و تربیتی مدارس استان البرز افزود: نقش تربیتی مختص معلمان پرورشی و مشاوران تربیتی نسیت بلکه این امر وظیفه تمام معلمان است.

وی ادامه داد: نقش معلم، تاریخی، ارزشی، انسان سازی و الهی است که این امر بر اهمیت جایگاه والای معلم می افزاید و اهمیت فعالیتهای آموزشی را بیش از پیش آشکار می کند.

وی عنوان کرد: امروزه بعضی معتقدند که خروجی آموزش و پرورش خوب نیست درحالیکه واقعیت غیر از این را نشان می دهد و باید منصفانه قضاوت شود.

تمامی فعالیتهای آموزش و پرورش کارشناسی شده است

این مسئول اظهار داشت: تمامی فعالیتهای آموزش و پرورش کارشناسی شده است که این امر باعث می شود خروجی آموزش و پرورش به سوی ارتقا یافتن حرکت کند و نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.

حلیمی یادآور شد: باید توجه داشته باشیم که بعضی از حوزه ها مانند صدا و سیما، رسانه ها، مراکز مذهبی، ماهواره، اینترنت و خانواده نیز در رفتار و تربیت نسلها تاثیر دارند و این امر باید مد نظر قرار گیرد.

این مسئول اضافه کرد: نگاه هزینه ای در مورد آموزش و پرورش تغییر کرده و بخشی از اعتبارات در حوزه تربیت آینده سازان هزینه می شود که این امر بسیار مطلوب است.

اولویت اول در بحث مشاوره و تربیت، صداقت است

وی خاطرنشان کرد: در بحث مشاوره و تربیت، اولویت اول صداقت است زیرا تا زمانی که دانش آموز احساس اعتماد و امنیت نکند، نمی تواند با فرد مقابل ارتباط مطلوبی برقرار کند.

حلیمی افزود: همزمان با سفر رییس جمهوری 11طرح آموزشی در استان البرز به بهره برداری می رسد ضمن اینکه رئیس جمهور طی این هفته به همراه هیئت همراه به کرج سفر می کند.

وی خاطرنشان کرد: از این طرحها دو واحد آموزشی خیرساز و 9 واحد آموزشی دیگر از محل بودجه تخریب، بازسازی و مقاوم سازی احداث شده است.

اولین نشست هماهنگی و توجیهی مشاوران جدید الاستخدام استان البرز با حضور حدود 200 نفر از مشاوران در کانون استانی شهید فهمیده کرج برگزار شد.