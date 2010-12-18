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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۲

378 میلیون دلار کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

378 میلیون دلار کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان مهران گفت: در 9 ماهه نخست سال جاری 378 میلیون دلار کالا از مرز بین المللی مهران به کشور عراق صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ولی الله حیاتی ظهر شنبه در مرز مهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرز مهران از امن ترین مرزهای زمنی کشور برای تردد تجار و زوار عتبات عالیات است.

وی بیان داشت: فعالیت های اقتصادی از جمله صادرات کالا در مرز بین المللی مهران هم اکنون از رونق خوبی برخودار است.

حیاتی گفت: در در 9 ماهه نخست سال جاری 378 میلیون دلار کالا از مرز بین المللی مهران به کشور عراق صادر شده است.

وی افزود: این مزان کالا شامل مصالح ساختمانی، ماشین، محصولات کشاورزی و..بوده است.

وی ادامه داد: عمده دلیل استقبال تجار و زوار عتبات عالیات در مرز مهران امنیت مطلوب مرز مهران است.

این مسئول عنوان کرد:  صادرات کالا از طریق بازارچه مرزی مهران به عراق روال عادی خود را طی کرده و هیچ گونه محدودیتی در صادرات کالا از مرز مهران در حال حاضر وجود ندارد.

حیاتی  افزود: هم اکنون روزانه بیش ازدو  میلیون دلار کالا شامل مصالح ساختمانی، محصولات سایپا دیزل و ایران خودرو ،تره بار و مصنوعات فلزی از مرز مهران به کشور عراق صادر می شود.

کد مطلب 1212325

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