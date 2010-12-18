378 میلیون دلار کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ولی الله حیاتی ظهر شنبه در مرز مهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرز مهران از امن ترین مرزهای زمنی کشور برای تردد تجار و زوار عتبات عالیات است.

وی بیان داشت: فعالیت های اقتصادی از جمله صادرات کالا در مرز بین المللی مهران هم اکنون از رونق خوبی برخودار است.

حیاتی گفت: در در 9 ماهه نخست سال جاری 378 میلیون دلار کالا از مرز بین المللی مهران به کشور عراق صادر شده است.

وی افزود: این مزان کالا شامل مصالح ساختمانی، ماشین، محصولات کشاورزی و..بوده است.

وی ادامه داد: عمده دلیل استقبال تجار و زوار عتبات عالیات در مرز مهران امنیت مطلوب مرز مهران است.

این مسئول عنوان کرد: صادرات کالا از طریق بازارچه مرزی مهران به عراق روال عادی خود را طی کرده و هیچ گونه محدودیتی در صادرات کالا از مرز مهران در حال حاضر وجود ندارد.

حیاتی افزود: هم اکنون روزانه بیش ازدو میلیون دلار کالا شامل مصالح ساختمانی، محصولات سایپا دیزل و ایران خودرو ،تره بار و مصنوعات فلزی از مرز مهران به کشور عراق صادر می شود.