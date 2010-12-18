سیفی و عباسی ایران را صاحب دو مدال طلای دیگر کردند/ ترکی نقره گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی این رقابتها در فینال وزن 60- کیلوگرم سلمان ترکی در یک دیدار سخت و نفس گیر و با وجود تلاش فراوان مقابل نماینده چین قهرمان جهان در سال 2009 کانادا طی دو راند مغلوب شد و به مدال نقره رسید.

در فینال وزن 65- کیلوگرم محسن محمدسیفی دارنده مدال طلای بازیهای آسیایی گوانگجو با قدرت در دو راند متوالی حریفی از ترکیه و دارنده مدال برنز رقابتهای جهانی سال 2009 کانادا را شکست داد و به مدال زرین طلا دست یافت. محمدسیفی روز گذشته حریفی از فیلی پین را مغلوب کرد که در بازهای آسیایی گوانگجو بر جواد آقایی فائق آمده و به مدال برنز رسیده بود.



در فینال وزن 70- کیلوگرم سجاد عباسی نفر سوم بازیهای آسیایی گوانگجو با نماینده مصر مبارزه کرد که قهرمان سال 2009 جهان است و در آن مسابقات هم سجاد عباسی را شکست داده بود ولی در این مسابقه نماینده کشورمان با اقتدار این قهرمان مصری را با شکست بدرقه کرد و ضمن دستیابی به نشان طلا انتقام شکست رقابتهای جهانی کانادا را هم از حریفش گرفت.



فینال وزن 80- کیلوگرم بین حسین اوجاقی با نماینده الجزائر نفر سوم رقابتهای جهانی سال 2009 کانادا شامگاه امروز شنبه برگزار خواهد شد.



تاکنون تیم ملی ووشوی ایران در این رقابتها 4 مدال طلا توسط الهه منصوریان ، خدیجه آزادپور ، محسن محمد سیفی و سجاد عباسی،یک مدال نقره توسط سلمان ترکی و یک نشان برنز هم به وسیله راضیه طهماسبی دریافت کرده است. رقابتهای جام جهانی موسوم به مسابقات "قهرمان قهرمانان" با شرکت قهرمانان و مدال آوران رقابتهای قهرمانی جهان برگزار می شود.