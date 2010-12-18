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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۸

برنامه های خوبی برای تربیت زندانیان در گرگان تدوین شد

برنامه های خوبی برای تربیت زندانیان در گرگان تدوین شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: برنامه های بسیار خوبی برای تربیت و رفع ضعف های اخلاقی و رفتاری در زندان گرگان تدوین شده و در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سید علی طاهری عصر شنبه در بازدید از زندان گرگان افزود: اینجانب به نمایندگی استان در مجلس شورای اسلامی، آمادگی خود و همکارانم را برای پیشگیری و رفع مشکلات موجود اعلام می دارم.
 
وی اظهار داشت: ندامتگاه همانگونه که از نامش پیدا است محلی برای ندامت و اندیشیدن و فرصتی است که خداوند متعال در اختیار شما قرار داده است تا به خطاهای گذشته خود فکر کرده و در صدد جبران آن برآیید.

حجت الاسلام طاهری افزود: حادثه کربلا جز بزرگترین حوادث تاریخ بشری است و در جریان کربلا یک ندامت دیده می شود که مربوط به حر بن ریاحی است که خطای خود را قبل از اینکه فرصت از دست برود جبران کرد.
 
این نماینده مجلس گفت: البته همه انسانها به غیر از امامان معصوم از خطا مبرا نیستند، اما مهم این است که قبل از بین رفتن فرصت  به فکر بیافتند  و در صدد جبران خطاهای خود باشند.
 
وی از تلاشهای امینی مدیر کل زندانهای استان و رنجبر رئیس زندان گرگان در فراهم آوردن محیطی مناسب صمیمانه تشکر کرد.
کد مطلب 1212330

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