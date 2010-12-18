دشمنان از تولید علمی در دانشگاه های کشور ناخرسند هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد مهدی خدایی بعداز ظهر شنبه درهمایش روز وحدت حوزه و دانشگاه که در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد با اشاره به دلایل مخالفت دشمنان با وحدت حوزه و دانشگاه، اظهارداشت: دشمن با حاکمیت دینی و پیشرفت در کشور ما مخالف است، لذا با ترفندهای مختلف در تلاش است تا ازنشاط علمی داشنگاه ها و پویایی حوزه ها جلوگیری کند.

وی افزود: باید هر آنچه که دشمن می خواهد را انجام ندهیم و نگذاریم شرایط برای حاکمیت تفکر استکباری در دانشگاه ها فراهم شود،لذا در این شرایط مسئولیت دانشگاهیان و حوزویان بسیار سنگین است.

خدایی افزود: اگر بتوانیم شرایطی را در دانشگاه ها فراهم کنیم که حاکمیت دین را داشته باشیم بنظر می رسد که توانسته ایم تا حدودی به اهداف وحدت بین حوزه و دانشگاه دست پیدا کنیم اما آنچه که مطلوبتر و آرمانی تر است، بحث اسلامی شدن دانشگاه ها است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به وظایف امروز دانشگاه ها و حوزه ها در زمینه وحدت بیشتربین این دو بخش، خاطر نشان کرد: باید اهداف اصلی از پیوند حوزه و دانشگاه را شناسایی و سپس با بررسی بیشتر راه های رسیدن به وحدت بیشتر را بدست آوریم.