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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۵

رئیس دانشگاه رازی:

دشمنان از تولید علمی در دانشگاه های کشور ناخرسند هستند

دشمنان از تولید علمی در دانشگاه های کشور ناخرسند هستند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: دشمنان نظام از تولید علمی در دانشگاه های کشور ناخرسند هستند و به همین دلیل از هر ترفندی جهت جلوگیری از توسعه علمی دانشگاه ها استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد مهدی خدایی بعداز ظهر شنبه درهمایش روز وحدت حوزه و دانشگاه که در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد با اشاره به دلایل مخالفت دشمنان با وحدت حوزه و دانشگاه، اظهارداشت: دشمن با حاکمیت دینی و پیشرفت در کشور ما مخالف است، لذا با ترفندهای مختلف در تلاش است تا ازنشاط علمی داشنگاه ها و پویایی حوزه ها جلوگیری کند.

وی افزود: باید هر آنچه که دشمن می خواهد را انجام ندهیم و نگذاریم شرایط برای حاکمیت تفکر استکباری در دانشگاه ها فراهم شود،لذا در این شرایط مسئولیت دانشگاهیان و حوزویان بسیار سنگین است.

خدایی افزود: اگر بتوانیم شرایطی را در دانشگاه ها فراهم کنیم که حاکمیت دین را داشته باشیم بنظر می رسد که توانسته ایم تا حدودی به اهداف وحدت بین حوزه و دانشگاه دست پیدا کنیم اما آنچه که مطلوبتر و آرمانی تر است، بحث اسلامی شدن دانشگاه ها است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به وظایف امروز دانشگاه ها و حوزه ها در زمینه وحدت بیشتربین این دو بخش، خاطر نشان کرد: باید اهداف اصلی از پیوند حوزه و دانشگاه را شناسایی و سپس با بررسی بیشتر راه های رسیدن به وحدت بیشتر را بدست آوریم.

کد مطلب 1212333

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