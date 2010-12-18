اعضای هیئت مدیره کانون آهنگسازان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در این مجمع عمومی که امروز 27 آذرماه با حضوراعضای هیئت مدیره سابق و دیگراعضای این کانون در محل خانه موسیقی برگزار شد ابتدا رئیس هیئت مدیره و بازرس گزارشی از عملکرد دو سال گذشته این کانون ارائه دادند و در ادامه با استعفای جمعی اعضای این هیئت مدیره، انتخابات برگزارشد.

در ادامه این جلسه دکتر سریر به عنوان رئیس سنی جلسه انتخاب شد و بعد از تشکیل هیئت رئیسه نامزدها به معرفی خود پرداختند و سپس رای گیری به عمل آمد.

در این مجمع پس پایان انتخابات و شمارش آرا به ترتیب تقی ضرابی و وارطان ساهاکیان(مشترکا اول) سید محمد میرزمانی ، لوریس هویان و علی بکان به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب شدند.



همچنین سارا نجفی به عنوان بازرس این کانون انتخاب شد.مجمع عمومی بعدی این نهاد فردا 28 آذرماه که به کانون خوانندگان سنتی اختصاص دارد از ساعت 14 در محل خانه هنرمندان برگزار می شود.

